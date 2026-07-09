SAD izveo napad na strateški željeznički most koji povezuje Iran s Kinom i Rusijom Krstareće rakete pogodile most Ogtay Khan u provinciji Golestan, ključnu vezu na željezničkom koridoru Kina–Turkmenistan–Iran, javlja agencija Fars

Drugog uzastopnog dana obnovljenih napada na Iran, SAD je pogodio strateški željeznički most na sjeveru te zemlje koji je povezuje s Kinom i Rusijom, izvijestila je u četvrtak iranska novinska agencija Fars.

Napad krstarećim raketama pogodio je u četvrtak ujutro željeznički most Ogtay Khan u sjeveroistočnoj provinciji Golestan, dodala je agencija.

Agencija je opisala most kao stratešku tačku na željezničkom koridoru koji povezuje Kinu, Turkmenistan i Iran.

Prijavljeni napad dogodio se u trenutku kada je Iran obustavio putnički željeznički saobraćaj između Teherana i sjeveroistočnog grada Mašhada nakon onoga što su lokalni stanovnici opisali kao američko-izraelski napad na jedan dio pruge.

Iranska državna željeznica saopćila je da su ekipe za popravke poslane na lokaciju i da će putnici koji su ostali blokirani biti prevezeni cestovnim putem do Mašhada.

Centralna komanda američke vojske saopćila je da su američke snage izvele dodatne napade na Iran kako bi dodatno umanjile sposobnost Teherana da ugrožava slobodu plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Iran i SAD su 17. juna postigli okvirni sporazum uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba i otvaranja puta ka trajnom mirovnom sporazumu.

Međutim, u srijedu je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum završen, što je efektivno pokrenulo novi val vojnog sukoba.