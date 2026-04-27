SAD izveo napad na plovilo u istočnom Pacifiku, poginule tri osobe Meta povezana s trgovinom narkoticima; nema povrijeđenih među američkim osobljem, saopćila Južna komanda SAD-a

Južna komanda SAD-a (SOUTHCOM) saopćila je kasno u nedjelju da je plovilo povezano s trgovinom narkoticima bilo meta napada u istočnom Pacifiku, što je rezultiralo s tri smrtna slučaja, prenosi Anadolu.

Operacija je izvedena 26. aprila pod vodstvom komandanta SOUTHCOM-a, generala Francisa L. Donovana, objavila je komanda na platformi X, američke društvene mreže.

Navedeno je da je Zajednička operativna grupa „Southern Spear“ izvela „smrtonosni kinetički udar“ na plovilo kojim su upravljale imenovane terorističke organizacije.

Prema saopćenju, obavještajni podaci potvrdili su da se plovilo kretalo poznatim rutama za trgovinu narkoticima i da je bilo „uključeno u operacije trgovine narkoticima“.

„Tri muška narko-terorista ubijena su tokom ove akcije“, saopćila je komanda.

Dodano je da tokom operacije nijedan pripadnik američke vojske nije povrijeđen.

Nisu pruženi dodatni detalji o lokaciji, identitetu umiješanih osoba niti o tipu plovila koje je bilo meta napada.