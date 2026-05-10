Dva saveznika će vjerovatno započeti pregovore o podmornicama na nuklearni pogon prije kraja prve polovine 2026. godine

SAD i Južna Koreja postigli "značajan napredak" u prenosu ratne operativne kontrole Dva saveznika će vjerovatno započeti pregovore o podmornicama na nuklearni pogon prije kraja prve polovine 2026. godine

Južnokorejski ministar odbrane izjavio je u nedjelju da su Seul i Washington postigli "značajan napredak" u prenosu ratne operativne kontrole (OPCON), naglašavajući da se dva saveznika suočavaju "bez većih problema", prema izvještajima medija.

Ahn Gyu-back je dao ove komentare prije odlaska u Washington na razgovore u ponedjeljak s američkim ministrom odbrane Peteom Hegsethom, dok Seul nastoji ponovo preuzeti ratnu komandu nad svojim trupama od Washingtona prije nego što petogodišnji mandat vlade predsjednika Lee Jae Myunga istekne 2030. godine, izvijestila je Yonhap News.

"Južnokorejski i američki zvaničnici postigli su značajan napredak u 2015. godini u vezi s prenosom ratne operativne kontrole prema sporazumu zasnovanom na uslovima", rekao je Ahn novinarima.

Na osnovu tog napretka, dodao je, da su se strane pripremale za tranziciju na „sistematski, stabilan i dosljedan način“.

„I budući da su se te pripreme stalno nastavljale, ne vjerujem da postoji neki veći problem s ubrzavanjem tranzicije OPCON-a“, tvrdio je Ahn.

Njegove primjedbe došle su usred znakova razlika u stavovima između saveznika, budući da Seul navodno cilja na 2028. godinu za tranziciju, dok je Trumpova administracija još uvijek na vlasti.

Ali tranzicija možda neće biti spremna čak ni nakon što Trumpov mandat završi 20. januara 2029. godine, jer je komandant američkih snaga u Koreji, general Xavier Brunson, prošlog mjeseca rekao Kongresu da dvije zemlje nastoje ispuniti uslove potrebne za transfer najkasnije do prvog kvartala 2029. godine.

Ahn je rekao da će postavljanje ciljne godine za transfer OPCON-a u ratno vrijeme također biti među ključnim tačkama dnevnog reda za razgovore s njegovim američkim kolegom.

Na prošlogodišnjem godišnjem konsultativnom sastanku između šefova odbrane, dvije strane su se složile da finaliziraju drugu fazu plana za transfer OPCON-a u ratno vrijeme i da odrede ciljnu godinu za tranziciju na svom sljedećem sastanku.

O južnokorejskom nastojanju da se nabave podmornice na nuklearni pogon, Ahn je rekao da bi pregovori između dva saveznika o tom pitanju mogli početi prije kraja prve polovine 2026. godine.

"Južna Koreja ima značajne kapacitete vezane za podmornice, tako da ako SAD pruže određeni nivo podrške u pogledu goriva, ne vjerujem da će biti većih poteškoća u napretku procesa", rekao je.