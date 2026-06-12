Potencijalni tekst bi imao za cilj ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, iako Teheran još nije potvrdio spremnost za ceremoniju potpisivanja, prema Bloombergu

SAD i Iran pred dogovorom o Hormuškom moreuzu: Potpisivanje memoranduma moguće već u nedjelju u Ženevi Potencijalni tekst bi imao za cilj ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, iako Teheran još nije potvrdio spremnost za ceremoniju potpisivanja, prema Bloombergu

SAD i Iran su blizu potpisivanja memoranduma o razumijevanju o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, s mogućom ceremonijom potpisivanja u Ženevi već u nedjelju, objavio je Bloomberg u petak, pozivajući se na visoke zvaničnike, javlja Anadolu.

Potencijalni aranžman dolazi u trenutku kada se lideri Grupe sedam (G7) trebaju okupiti u Evianu, Francuska, od 15. do 17. juna.

Visoki iranski zvaničnik naznačio je da je dogovor vjerovatan, navodi se u izvještaju, pozivajući se na zvaničnika G7 koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

Drugi zvaničnik G7 rekao je da će aranžman vjerovatno imati oblik memoranduma o razumijevanju, a ne konačnog sporazuma.

Zvaničnici su, međutim, upozorili da Iran još nije potvrdio da je spreman za ceremoniju potpisivanja i da je komunikacija između Teherana i Washingtona bila spora od početka rata u februaru.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je da Teheran "još nije došao do zaključka o ovom pitanju", sugerirajući napredak ka okončanju sukoba, koji je poremetio Bliski istok i podigao cijene energije.

U izvještaju su citirali diplomatu koji je informisan o ovom pitanju, a koji je rekao da su se iranski pregovarači dogovorili o sporazumu, iako nije poznato da li ga je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei, koji ima konačnu vlast nad važnim odlukama u vanjskoj politici i vojnim odlukama.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je otkazao zračne napade na Iran tvrdeći da je sporazum gotovo postignut. Cijene nafte pale su, a dionice su porasle nakon Trumpovih izjava, dok su cijene energije dodatno pale u petak.

Prema Bloombergu, potencijalni sporazum bi produžio primirje između SAD-a i Irana za 60 dana, ponovo otvorio Hormuški moreuz i omogućio Washingtonu da okonča blokadu iranskih luka.