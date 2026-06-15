Trump tvrdi da je sporazum s Iranom završen, dok pakistanski premijer navodi da su se obje strane složile trajno obustaviti vojne operacije na svim frontovima

SAD i Iran postigli mirovni sporazum, Trump najavio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza Trump tvrdi da je sporazum s Iranom završen, dok pakistanski premijer navodi da su se obje strane složile trajno obustaviti vojne operacije na svim frontovima

Američki predsjednik Donald Trump objavio je kasno u nedjelju da je sporazum s Iranom finaliziran te da odobrava ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade.

„Sporazum s Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestitke svima!“, naveo je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social.

„Ovim u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Hormuškog moreuza i, istovremeno, odobravam trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država“, dodao je.

Trump je također najavio nastavak pomorskog saobraćaja i isporuka energenata kroz ovaj strateški plovni put, poručivši: „Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta teče!“

U svojoj izjavi nije iznio dodatne detalje o sporazumu niti o načinu njegove provedbe.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif saopćio je rano u ponedjeljak da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum nakon intenzivnih pregovora.

„Nakon intenzivnih razgovora, sa zadovoljstvom objavljujemo da je mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran POSTIGNUT“, napisao je Sharif na društvenoj mreži X.

Dodao je da su „obje strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban“.

Prema njegovim riječima, zvanična ceremonija potpisivanja planirana je za 19. juni u Švicarskoj.