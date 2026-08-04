SAD i Iran mogli bi postići dogovor o Hormuškom moreuzu do srijede

Berk Kutay Gökmen
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Sjedinjene Američke Države i Iran mogli bi već u utorak ili srijedu postići dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i obnovi slobodnog kretanja trgovačkih brodova, izjavio je američki ministar finansija Scott Bessent.
"U pregovorima smo s Irancima", rekao je Bessent za američku televiziju CNBC. Dodao je da postoji mogućnost da se danas ili sutra postigne dogovor o otvaranju moreuza i prelasku prema normalnijoj situaciji u ovom sukobu.
Upitan da li bi Iranu bilo dozvoljeno naplaćivanje taksi za prolazak kroz moreuz, Bessent je kazao da bi sporazum podrazumijevao slobodu kretanja.
"Radilo bi se o slobodi kretanja", rekao je američki ministar.
Dodao je da je situacija posljednjih dana i dalje nestabilna, ali da je i u takvim okolnostima zabilježeno kako je značajan broj brodova napustio područje.
Hormuški moreuz, smješten između Irana i Omana, jedan je od najvažnijih pomorskih prolaza za svjetsku trgovinu energentima, kojim prolazi značajan dio globalnog transporta nafte i prirodnog plina.