Američki ministar finansija Scott Bessent kaže da bi sporazum omogućio slobodno kretanje trgovačkih brodova kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca

SAD i Iran mogli bi postići dogovor o Hormuškom moreuzu do srijede Američki ministar finansija Scott Bessent kaže da bi sporazum omogućio slobodno kretanje trgovačkih brodova kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca

Sjedinjene Američke Države i Iran mogli bi već u utorak ili srijedu postići dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i obnovi slobodnog kretanja trgovačkih brodova, izjavio je američki ministar finansija Scott Bessent.

"U pregovorima smo s Irancima", rekao je Bessent za američku televiziju CNBC. Dodao je da postoji mogućnost da se danas ili sutra postigne dogovor o otvaranju moreuza i prelasku prema normalnijoj situaciji u ovom sukobu.

Upitan da li bi Iranu bilo dozvoljeno naplaćivanje taksi za prolazak kroz moreuz, Bessent je kazao da bi sporazum podrazumijevao slobodu kretanja.

"Radilo bi se o slobodi kretanja", rekao je američki ministar.

Dodao je da je situacija posljednjih dana i dalje nestabilna, ali da je i u takvim okolnostima zabilježeno kako je značajan broj brodova napustio područje.

Hormuški moreuz, smješten između Irana i Omana, jedan je od najvažnijih pomorskih prolaza za svjetsku trgovinu energentima, kojim prolazi značajan dio globalnog transporta nafte i prirodnog plina.