SAD i Armenija potpisali sporazum o strateškom partnerstvu uoči izbora Američki državni sekretar posjetio armensku prijestolnicu radi potpisivanja okvirnog sporazuma o regionalnom tranzitnom koridoru i rijetkim mineralima

Američki državni sekretar Marco Rubio i armenski ministar vanjskih poslova Ararat Mirzoyan potpisali su u utorak u Jerevanu sporazum o strateškom partnerstvu, nekoliko dana prije parlamentarnih izbora u Armeniji.

Rubio je posjetio armensku prijestolnicu na povratku s četverodnevne turneje po Švedskoj i Indiji, iskoristivši posjetu za parafiranje sporazuma o velikom tranzitnom koridoru koji povezuje Azerbejdžan s njegovom eksklavom Nahčivan preko južne Armenije.

Koridor, poznat kao TRIPP (Trumpova ruta za međunarodni mir i prosperitet), dogovoren je u okviru deklaracije potpisane na augustovskom samitu između armenskog premijera Nikola Pashinyana, predsjednika Azerbejdžana Ilhama Aliyeva i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“Ovaj sporazum predstavlja najveći korak do sada ka realizaciji ove historijske rute, unapređenju mira i povećanju prosperiteta u Armeniji i, iskreno, u cijelom regionu”, rekao je Rubio tokom ceremonije potpisivanja na aerodromu u Jerevanu.

“Naš odnos nije ograničen samo na TRIPP. Na tome gradimo saradnju na mnogo različitih načina i to je jedan od glavnih prioriteta ove administracije”, dodao je.

Rubio i Mirzoyan potpisali su i memorandum o razumijevanju u vezi s rijetkim mineralima.

Prema okviru predstavljenom u januaru, kompanija TRIPP Development Company, koju podržavaju SAD, nadgledala bi željezničku, cestovnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu duž koridora tokom početnog perioda od 49 godina, pri čemu bi SAD imao 74-postotni udio. Armenija, prema okviru sporazuma, zadržava puni suverenitet nad svim područjima projekta.

Građani Armenije trebali bi izaći na izbore 7. juna, koji se smatraju ključnim testom za premijera Nikola Pashinyana usred promjenjivih regionalnih savezništava.