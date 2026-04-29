SAD i Alžir razgovarali o jačanju sigurnosne i ekonomske saradnje

Alžirski i američki zvaničnici razgovarali su u srijedu o jačanju sigurnosne i ekonomske saradnje, s fokusom na borbu protiv terorizma u regiji Sahel, javlja Anadolu.

Razgovori su održani tokom sastanka između alžirskog predsjednika Abdelmadjida Tebbounea, zamjenika američkog državnog sekretara Christophera Landaua i generala Dagvina Andersona, komandanta Afričke komande Sjedinjenih Američkih Država (AFRICOM), objavila je alžirska državna novinska agencija APS.

Landau je nakon sastanka rekao da su dvije zemlje efektivno počele razvijati puni potencijal svojih bilateralnih odnosa i ukazao na široke mogućnosti za unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje.

Dodao je da postoje važna područja za sigurnosnu saradnju, posebno u rješavanju izazova u regiji Sahel, uz napore da se pronađe rješenje za pitanje Zapadne Sahare.

Washington je 10. decembra 2020. godine priznao suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom i najavio planove za otvaranje američkog konzulata u gradu Dakhli na spornoj teritoriji između Maroka i Polisario Fronta.

Maroko predlaže široku autonomiju za regiju pod svojim suverenitetom, dok Polisario Front poziva na referendum o samoopredjeljenju, stav koji podržava Alžir, koji je domaćin izbjeglicama s te teritorije.

Anderson je, sa svoje strane, rekao da Washington želi ojačati saradnju s Alžirom u borbi protiv terorizma, rekavši da je prijetnja hitna s obzirom na njeno globalno širenje.

Rekao je da sigurnosna saradnja između dvije zemlje postaje sve važnija, ističući potencijal za kombinovanje američke stručnosti s alžirskim sposobnostima u ovoj oblasti, prema istom izvoru.

Također je pohvalio ulogu Alžira u regiji i naglasio važnost proširenja koordinacije i razmjene stručnosti kako bi se riješili zajednički izazovi.

Landau i Anderson su u ponedjeljak počeli posjetu Alžiru kako bi razgovarali o unapređenju bilateralne saradnje po nekoliko pitanja, posebno o regionalnoj sigurnosti.

Odnosi SAD-a i Alžira nedavno su zabilježili povećan broj kontakata i posjeta na visokom nivou.

Sjedinjene Američke Države nisu glavna destinacija za vanjsku trgovinu Alžira, ali su obje zemlje nedavno izrazile interes za proširenje trgovinskih tokova u oba smjera i istraživanje mogućnosti u trgovini i investicijama.