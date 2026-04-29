SAD: Apelacioni sud presudio protiv Trumpove politike pritvaranja imigranata U odluci donesenoj sa 3:0, sud je odbio napore administracije da pritvara osobe koje se suočavaju s deportacijom bez davanja šanse za puštanje na slobodu uz kauciju

Američki federalni apelacioni sud presudio je u utorak da Trumpova administracija ne može neograničeno pritvarati imigrante bez omogućavanja saslušanja o kauciji, što predstavlja značajan pravni udarac za njen plan provođenja imigracionih zakona, javlja Anadolu.

Odluka, koju je donijelo jednoglasno vijeće od trojice sudija, uključujući i sudiju kojeg je imenovao predsjednik Donald Trump, utvrdila je da bi vladino tumačenje ovlaštenja za pritvaranje imalo dalekosežne i štetne posljedice.

„Vladino tumačenje... izazvalo bi seizmički šok u našem sistemu imigracionog pritvora i društvu, opterećujući našu ionako prenatrpanu infrastrukturu za pritvor, zatvarajući milione ljudi, razdvajajući porodice i narušavajući zajednice“, napisalo je vijeće u odluci.

Imigracioni pritvorski centri kojima upravlja Američka služba za imigraciju i carinu (ICE) suočavaju se s pojačanim nadzorom usred izvještaja o prenatrpanosti i pogoršanju uslova.

Zastupnica u američkom Kongresu Pramila Jayapal pohvalila je presudu, nazvavši je kritičnim korakom u odbrani ustavne zaštite.

U izjavi, Jayapal je ukazala na nagli porast imigracionog pritvora pod ovom administracijom, napominjući da je broj pritvorenih osoba dosegao 70.000 u jednom danu u januaru.

Također je citirala izvještaje o pogoršanju uslova u pritvoru, uključujući neadekvatnu hranu i vodu, medicinsko zanemarivanje i prenatrpanost.

„Broj smrtnih slučajeva u pritvoru je skočio kao rezultat nehumanih uslova, sa nezapamćenih 47 smrtnih slučajeva u pritvoru ICE-a otkako je Trump preuzeo dužnost u januaru 2025. godine“, rekla je ona.

Jayapal je tvrdila da je administracija „potpuno zanemarila“ klauzulu o pravičnom postupku iz Ustava SAD-a prilikom provođenja ove politike masovnog pritvaranja širom zemlje.