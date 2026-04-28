SAD: Šumski požari u Georgiji progutali skoro 55.140 hektara, uništeno 120 domova Požari raselili stotine ljudi, dok je preko 410 pripadnika osoblja angažovano na suzbijanju vatrenih stihija

Skoro 55.140 hektara (22.314 hektara) je izgorjelo, a najmanje 120 domova je uništeno u teškim šumskim požarima širom američke savezne države Georgije do ponedjeljka navečer, izvijestili su lokalni mediji u utorak, prenosi Anadolu.

Požari u okruzima Clinch i Brantley u južnoj Georgiji postali su najrazorniji u historiji ove države, izvijestio je Fox 5 Atlanta.

Tokom više od sedam dana, požari su uništili najmanje 120 domova. U nedjelju navečer, sporadične grmljavinske oluje donijele su nešto kiše, nakratko ublaživši intenzivne uslove požara, iako nedovoljno da se vatrene stihije ugase.

Stotine stanovnika je raseljeno, potraživši utočište u hotelima ili centrima za hitne slučajeve u Brantleyju i u Selden Parku u Brunswicku. Iako su neke porodice u ponedjeljak pod pratnjom vraćene u određena područja kako bi procijenile štetu, mnogi su još uvijek neizvjesni da li su njihovi domovi ostali netaknuti.

Do ponedjeljka navečer, požar "Pineland" u okrugu Clinch spalio je 32.540 hektara (13.168 hektara), sa 23 posto lokalizovanosti, dok je oko dvije desetine domova i dalje ugroženo.

U međuvremenu, požar "Highway 82" u okrugu Brantley spalio je preko 21.600 hektara (8.741 hektar), sa samo 6% lokalizovanosti, prijeteći za više od 350 domova.

Preko 410 pripadnika osoblja, uključujući ekipe iz okruga White i Odjela za prirodne resurse, radi na kontroli požara koristeći osam helikoptera, 25 vatrogasnih vozila i 20 buldožera kako bi ojačali linije odbrane.