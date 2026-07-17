CENTCOM saopćio da su mete bili sistemi protuzračne odbrane, logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti, dok Iran tvrdi da su napadnuti i civilni objekti

SAD šestu noć zaredom izveo napade na Iran, pogođeni vojni i infrastrukturni ciljevi CENTCOM saopćio da su mete bili sistemi protuzračne odbrane, logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti, dok Iran tvrdi da su napadnuti i civilni objekti

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su Sjedinjene Američke Države u četvrtak navečer izvele šestu uzastopnu noć napada na Iran, gađajući vojne ciljeve, dok iranski mediji izvještavaju da su pogođeni i mostovi te više gradova na jugu zemlje.

CENTCOM je naveo da su u posljednjem valu napada pogođeni obalni sistemi za nadzor, položaji protuzračne odbrane, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti, ističući da se operacije provode po nalogu predsjednika Donalda Trumpa kao odgovor na, kako tvrde, iranske napade na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu.

Iranski državni mediji izvijestili su da su američki napadi pogodili pet mostova i više lokacija u provinciji Hormozgan, uključujući Bandar Abbas, Bandar Khamir, ostrvo Kešm i Sirik. Prema iranskim navodima, u napadima je poginulo najmanje osam osoba, dok je više njih povrijeđeno.

Teheran je optužio Washington za ratne zločine, tvrdeći da su napadi bili usmjereni i na civilnu infrastrukturu, čime su, kako navode, prekršeni međunarodno pravo i Povelja Ujedinjenih nacija.

Napetosti između SAD-a i Irana ponovo su eskalirale posljednjih dana uprkos memorandumu o razumijevanju, postignutom prošlog mjeseca uz posredovanje Pakistana, koji je imao za cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.