State Department kaže da se priprema izdati ograničen broj specijalno dizajniranih američkih pasoša u spomen na 250. godišnjicu Amerike u julu

SAD će izdati pasoše s Trumpovim likom u spomen na 250. godišnjicu nacije State Department kaže da se priprema izdati ograničen broj specijalno dizajniranih američkih pasoša u spomen na 250. godišnjicu Amerike u julu

Američki State Department će ove godine izdati ograničen broj specijalno dizajniranih pasoša u spomen na 250. godišnjicu zemlje, potvrdio je u utorak glasnogovornik za Anadolu, a izvještaji navode da bi redizajn mogao sadržavati sliku predsjednika Donalda Trumpa.

"Dok Sjedinjene Države slave 250. godišnjicu Amerike u julu, State Department se priprema izdati ograničen broj specijalno dizajniranih američkih pasoša u spomen na ovaj historijski događaj", rekao je glasnogovornik Ministarstva Tommy Pigott u izjavi poslanoj e-poštom agenciji Anadolu, misleći na Dan nezavisnosti 4. jula, dan kada je 1776. godine potpisana Deklaracija o nezavisnosti.

"Ovi pasoši će sadržavati prilagođene umjetničke crteže i poboljšane slike, a istovremeno će zadržati iste sigurnosne karakteristike koje američki pasoš čine najsigurnijim dokumentom na svijetu", dodao je.

Web-stranica Bulwark izvijestila je, pozivajući se na dva izvora upoznata s tim pitanjem, da bi predloženi redizajn mogao uključivati ​​ograničenu seriju od 25.000 pasoša s Trumpovim portretom na unutrašnjoj korici.

Prema izvještaju, dizajn koji se razmatra prikazuje Trumpov drugi inauguracijski portret postavljen preko Deklaracije o nezavisnosti, zajedno s njegovim potpisom, s tradicionalnijom patriotskom slikom planiranom za stražnju koricu.

Zvaničnik State Departmenta rekao je Anadolu da neće biti dodatne naknade za ove pasoše.