Rutte pohvalio Tursku kao primjer snažne odbrambene industrije uoči NATO samita u Ankari Mark Rutte kaže da saveznici moraju povećati proizvodnju u odbrambenoj industriji "u većem obimu" dok se turski glavni grad priprema za domaćinstvo ključnog samita usmjerenog na potrošnju i industrijske kapacitete

Generalni sekretar NATO-a izjavio je u petak da će se hitna potreba saveza za povećanjem proizvodnje u odbrambenoj industriji razmatrati na julskom samitu u Ankari, pohvalivši Tursku kao "odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije", javlja Anadolu.

"Moramo proizvoditi više, ali očito je da i odbrambena industrijska baza sada mijenja način razmišljanja, što je toliko potrebno, i naravno, ovdje je Turska, s više od 3.000 kompanija, izuzetno važna, a ujedno i odličan primjer kako organizovati bazu odbrambene industrije", rekao je generalni sekretar Mark Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Helsingborgu, Švedska.

Rutte je rekao da su ministri vanjskih poslova razgovarali o jačanju saveza i potvrđivanju obaveza prema kolektivnoj odbrani uoči samita 7. i 8. jula u Ankari, glavnom gradu Turske.

"Dijeljenje zajedničkih obaveza prema našoj kolektivnoj odbrani i jačanje saveza i jačeg NATO-a je ono o čemu smo danas razgovarali ovdje u Helsingborgu, jer su prijetnje s kojima se suočavamo stvarne i posvećeni smo osiguravanju da NATO ostane spreman da se suoči sa svakim izazovom danas, sutra i mnogo nakon danas", rekao je.

Komentarišući pripreme za samit u Ankari i trenutno stanje saveza, Rutte je rekao da je NATO "danas usklađeniji nego prije".

"Uvijek imate diskusije, a onda kada se okupite na ministarskom sastanku poput ovog, uvijek pomaže uskladiti stavove", rekao je.

"Na kraju, svi imamo isti cilj i hajde da radimo na tome."

Rutte je rekao da će Turska "napraviti nevjerovatan show u Ankari" i da će se samit snažno fokusirati na povećanje potrošnje na odbranu i put ka cilju od pet posto.

Potvrdio je da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovati samitu u Ankari.

"Već sam ga pozvao. Jesam. On će biti tamo", rekao je Rutte.

Napomenuo je da su saveznici na prošlogodišnjem samitu u Hagu preuzeli historijsku obavezu da će uložiti pet posto BDP-a u odbranu i rekao je da je napredak već vidljiv.

"Ulaganja u odbranu od strane evropskih saveznika i Kanade porasla su za 20 posto. Ovaj trend će se nastaviti", rekao je, dodajući da su ministri vanjskih poslova razgovarali o tome kako zemlje "ucrtavaju kredibilan put do pet posto."

Rutte je rekao da saveznici NATO-a prepoznaju da trenutni nivoi industrijske proizvodnje nisu dovoljni da zadovolje rastuće potrebe za odbranom.

"Znamo da danas naše industrije nisu u stanju proizvesti sve što nam je potrebno, pa su se ministri vanjskih poslova pozabavili ovom hitnom potrebom za povećanjem industrijske proizvodnje odbrane širom saveza", rekao je.

"Moramo proizvoditi brže i u većem obimu s obje strane Atlantika."

Dodao je da su se ministri vanjskih poslova složili da članice NATO-a moraju nastaviti vršiti pritisak za bližu saradnju širom saveza kako bi se povećali kapaciteti industrije odbrane dok saveznici povećavaju ulaganja i proizvodnju.

Rutte je naglasio i da evropski saveznici i Kanada preuzimaju veću odgovornost za kolektivnu sigurnost, rekavši da bi to "cijeli savez učinilo jačim, čvrsto usidrenim transatlantskom vezom".

"Dozvolite mi da budem kristalno jasan, posvećenost saveznika članu 5 je nepokolebljiva", rekao je Rutte, misleći na poznatu klauzulu o kolektivnoj odbrani NATO povelje.

"Naša odlučnost i sposobnost da branimo svakog saveznika je apsolutna. Ako bi iko bio dovoljno lud da nas napadne, odgovor bi bio razoran. Ovo je odbrambeni savez. Jačamo NATO kako bismo odvratili agresiju i osigurali da smo u stanju da ga branimo ako bude potrebno."