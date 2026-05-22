Rutte: Evropa mora preuzeti veću odgovornost dok SAD fokus prebacuju na Bliski istok i Indo-Pacifik

Očekuje se da će Evropa preuzeti veću odgovornost za vlastitu odbranu dok Sjedinjene Američke Države postepeno prebacuju strateški fokus na Bliski istok i Indo-Pacifik, rekao je u petak generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, javlja Anadolu.

Govoreći nakon sastanka ministara vanjskih poslova u Helsingborgu, Švedska, Rutte je rekao da se NATO kreće ka "strukturiranijem i postepenom" prilagođavanju u kojem evropski saveznici i Kanada povećavaju svoj udio u odbrambenim obavezama, dok Washington zadržava svoju centralnu ulogu u strukturi odvraćanja saveza.

"Vremenom ćete vidjeti da se SAD na strukturiran način, korak po korak, više okreću prema ovim drugim područjima u svijetu", rekao je, naglašavajući da ta promjena ne slabi transatlantske veze.

Rutte je rekao da se od evropskih saveznika očekuje da nastave povećavati odbrambene troškove i jačati vojne sposobnosti kako bi preuzeli veću odgovornost unutar evropskog sigurnosnog okvira NATO-a.

Istovremeno, rekao je da se od SAD-a očekuje da ostanu angažovani u Evropi putem konvencionalnog i nuklearnog odvraćanja.

"Ukupno odvraćanje i odbrana u Evropi moraju ostati isti", rekao je Rutte.

Ponovio je posvećenost NATO-a kolektivnoj odbrani prema članu 5, opisujući savez kao odbrambenu organizaciju usmjerenu na odvraćanje i spremnost.

"Posvećenost saveznika članu 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost da branimo svakog saveznika je apsolutna. Ako bi iko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran", rekao je.

Rutte je potvrdio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvan da prisustvuje predstojećem samitu NATO-a u glavnom gradu Turske, Ankari.

Pohvalio je tursku odbrambenu industriju, ističući njenu rastuću ulogu unutar saveza.

"Turska sa više od 3.000 kompanija, izuzetno je važna, a ujedno i odličan primjer kako organizovati odbrambenu industrijsku bazu", rekao je.

Govoreći o napetostima na Bliskom istoku, Rutte je rekao da zemlje koordiniraju napore kako bi zaštitile slobodu plovidbe u Hormuškom moreuzu, uključujući i raspoređivanje pomorskih sredstava poput kapaciteta za otkrivanje mina.

"Važno je da se zemlje udruže oko planova kako bi se osiguralo da moreuz može biti otvoren za tranzit", rekao je.

"Ovo je diskusija unutar te koalicije, gdje NATO sluša, ali, naravno, ne vodi", dodao je Rutte.