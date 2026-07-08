Generalni sekretar NATO-a kazao da su američki napadi zadali veliki udarac iranskim nuklearnim i balističkim raketnim sposobnostima, dok Trump kaže da vjeruje da je primirje završeno

Rutte branio Trumpove napade na Iran: Bili su neophodni Generalni sekretar NATO-a kazao da su američki napadi zadali veliki udarac iranskim nuklearnim i balističkim raketnim sposobnostima, dok Trump kaže da vjeruje da je primirje završeno

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u srijedu je tokom zajedničkog pojavljivanja na samitu NATO-a u Ankari, branio napade američkog predsjednika Donalda Trumpa na Iran tokom noći, nazivajući ih "apsolutno neophodnim", javlja Anadolu.

Govoreći uz Trumpa, Rutte je rekao da je američka operacija degradirala iranske nuklearne i balističke raketne sposobnosti i opisao je kao "vrlo snažan odgovor".

"Mislim da je ono što ste učinili sinoć bilo apsolutno neophodno", rekao je Rutte, dodajući da su napadi bili ključni za "Izrael, regiju, Evropu" i širi svijet.

Tokom razgovora, Trump je novinarima rekao da vjeruje da je iransko primirje "završeno" nakon napada tokom noći.

"Sinoć smo ih jako udarili", rekao je Trump.



"Rekao sam im da svaki put kada vi napadnete, i mi ćemo napasti."



Dodao je da su napadi "denuklearizacija Irana" i da će SAD "ga denuklearizirati".



Ove izjave su uslijedile nakon noćnih američkih napada na južni Iran, nakon kojih su uslijedili iranski napadi odmazde za koje je Teheran rekao da su usmjereni na američke vojne objekte u Zaljevu.

Rutte je pohvalio Trumpa zbog pritiska na saveznike NATO-a da povećaju izdvajanja za odbranu, rekavši da je američki predsjednik osigurao "ogromnu pobjedu" za Savez ohrabrujući evropske članice i Kanadu da ulože stotine milijardi dolara više u odbranu.

"Kada je u pitanju NATO, ono što ste postigli je ogromna pobjeda", rekao je.

Rutte je priznao da i dalje postoje razlike među saveznicima oko izdvajanja za odbranu, ali je rekao da su zemlje postigle značajan napredak, navodeći povećanje vojnih izdataka Španije na trenutni NATO-ov prag od dva posto.

Trump je kritikovao neke saveznike što ne čine dovoljno da podrže SAD u ratu protiv Irana i najavio je da je naložio ministru finansija Scottu Bessentu da prekine trgovinu sa Španijom, nazivajući je "strašnim partnerom" u 32-članom odbrambenom savezu.

Lideri NATO-a prisustvuju drugom danu samita u Ankari, a na vrhu dnevnog reda su izdaci za odbranu, jačanje odvraćanja i odbrambenog položaja alijanse, te nastavak podrške Ukrajini.