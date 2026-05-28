Sergej Šojgu krivi Kijev za nedostatak napretka, kaže da Ukrajina zavisi od zapadne ratne pomoći

Ruski zvaničnik kaže da je mirovna inicijativa za Ukrajinu sa SAD-om "u zastoju" Sergej Šojgu krivi Kijev za nedostatak napretka, kaže da Ukrajina zavisi od zapadne ratne pomoći

Sekretar Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je u četvrtak da je rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu "u zastoju".

"Glavna prepreka njenoj provedbi ostaje potpuno odsustvo političke volje za mir od strane kijevskog režima i njegova stalna želja za eskalacijom", rekao je na Međunarodnom forumu sigurnosti u Moskovskoj oblasti.

Šojgu je tvrdio da se ukrajinsko rukovodstvo boji rješenja jer bi moralo odgovarati za posljedice svoje politike, uključujući ono što je opisao kao demografsku krizu u zemlji.

"Želim još jednom naglasiti - mi se zalažemo za mir i predlažemo ga", rekao je.

"Razumijemo da je u interesu stanovništva koje živi u Ukrajini da se kreće prema dugoročnom mirnom rješenju. Ali za to se moraju odbaciti konfrontacija i neonacistička rusofobna ideologija."

Šojgu je također tvrdio da Kijev ima ekonomski interes u produžavanju sukoba zbog svoje ovisnosti o zapadnoj finansijskoj pomoći.

„Ukrajinski budžet u potpunosti zavisi od zapadne pomoći i niko neće dodijeliti novac bez rata“, rekao je.

Također je tvrdio da se Ukrajina suočava sa rastućim ekonomskim poteškoćama, uključujući rastući dug i ovisnost o zapadnoj finansijskoj podršci.

„Kako i čime će Kijev otplatiti ove dugove nije jasno“, dodao je Šojgu.

Prije početka sastanka, učesnicima je prikazano videoobraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je opisao širenje nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovinu drogom i sajber kriminal kao glavne prijetnje s kojima se suočava međunarodna zajednica.

Putin je također rekao da su globalni sigurnosni sastanci posebno važni u vrijeme kada se svijet suočava s ozbiljnim izazovima.

Organizatori su rekli da su predstavnici američke ambasade u Moskvi prvi put nakon godina prisustvovali forumu.

Delegacije iz Mađarske, Izraela, Moldavije i Švicarske također su učestvovale na događaju, prema riječima organizatora.