Ruski vojnici u Laosu: Počinje obuka specijalnih snaga u zajedničkom programu "Tajfun-2026" Planirane su i zajedničke vježbe "Laros-2026", uz predstavljanje ruskog naoružanja testiranog u borbenim uslovima

Pripadnici ruske vojske stigli su u Laos kako bi obučavali specijalne jedinice Laoske narodne armije, saopćilo je u utorak rusko Ministarstvo odbrane, javlja Anadolu.

Obuka pripadnika Istočnog vojnog okruga Rusije dio je zajedničkog programa "Tajfun-2026", navodi se u saopćenju ministarstva.

Kasnije će pripadnici dvije zemlje učestvovati u zajedničkoj vojnoj vježbi "Laros-2026", dodaje se.

Ministarstvo je saopćilo da je laoska strana organizovala ceremoniju dobrodošlice za rusko osoblje, koja je održana "u atmosferi prijateljstva i međusobnog poštovanja".

Učesnicima su prikazani ruski modeli modernog naoružanja, za koje je ministarstvo saopćilo da su "testirani u stvarnim borbenim uslovima" u sukobu u Ukrajini.