Ruski vojnici u Laosu: Počinje obuka specijalnih snaga u zajedničkom programu "Tajfun-2026"

Elena Teslova
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Pripadnici ruske vojske stigli su u Laos kako bi obučavali specijalne jedinice Laoske narodne armije, saopćilo je u utorak rusko Ministarstvo odbrane, javlja Anadolu.
Obuka pripadnika Istočnog vojnog okruga Rusije dio je zajedničkog programa "Tajfun-2026", navodi se u saopćenju ministarstva.
Kasnije će pripadnici dvije zemlje učestvovati u zajedničkoj vojnoj vježbi "Laros-2026", dodaje se.
Ministarstvo je saopćilo da je laoska strana organizovala ceremoniju dobrodošlice za rusko osoblje, koja je održana "u atmosferi prijateljstva i međusobnog poštovanja".
Učesnicima su prikazani ruski modeli modernog naoružanja, za koje je ministarstvo saopćilo da su "testirani u stvarnim borbenim uslovima" u sukobu u Ukrajini.