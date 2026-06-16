Ruski umjetnik poznat kao kritičar Putina ubijen iz vatrenog oružja na istoku Poljske Semjon Skrepetski nedavno učestvovao na protestu ispred ruske ambasade u Berlinu

Ruski umjetnik i karikaturista poznat po ismijavanju ruskog predsjednika Vladimira Putina ubijen je iz vatrenog oružja u istočnoj Poljskoj u ponedjeljak, u slučaju koji poljski mediji opisuju kao moguće ubistvo po narudžbi.

Žrtva je, prema navodima nekoliko poljskih televizijskih kuća, identificirana kao Semjon Skrepetski, 44-godišnji ruski državljanin koji je živio u gradu Biala Podlaska, blizu granice s Bjelorusijom.

Policija je potvrdila da je 44-godišnji ruski državljanin upucan u ulici u blizini centra grada u ponedjeljak ujutro te da je kasnije preminuo od zadobijenih povreda. Napadač ili više njih pobjegli su s mjesta događaja.

Jedna poljska televizijska kuća izvijestila je da je državljanin Bjelorusije priveden u blizini bjeloruskog konzulata u Bialoj Podlaski ubrzo nakon pucnjave, iako vlasti nisu službeno potvrdile nijedno hapšenje.

Poljsko tužilaštvo i policija pokrenuli su istragu, a više detalja očekuje se narednih dana. Za sada nema javno dostupnih dokaza koji bi pucnjavu direktno povezali s ruskim državnim strukturama, niti su istražitelji objavili mogući motiv.

Ubistvo dolazi u vrijeme pojačanih tenzija između Poljske i Rusije. Varšava je više puta optuživala Moskvu i njenog saveznika Bjelorusiju za provođenje hibridnih operacija protiv Poljske, uključujući cyber napade, pokušaje sabotaže, kampanje dezinformacija i organiziranje migrantskog pritiska na istočnu granicu Evropske unije.

Prema riječima portparola policije Andrzeja Fijolka, okolnosti ukazuju na ciljano ubistvo.

"Ako neko priđe određenoj osobi na ulici i ispali hice, sve ukazuje na to da je planirao da je ubije", rekao je Fijolek poljskim medijima, naglašavajući da motiv još nije utvrđen.

Poljske televizije TVN i wPolsce24 objavile su da je žrtva bio Skrepetski, umjetnik čije su satirične karikature često ismijavale Putina, čečenskog lidera Ramzana Kadirova i druge osobe povezane s ruskom vladom. Navodno je napustio Rusiju 2021. godine zbog straha od političkog progona.

Samo nekoliko dana prije smrti, Skrepetski je učestvovao na protestu ispred ruske ambasade u Berlinu. Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju ga kako nosi umjetnički rad na kojem sovjetski lider Josif Staljin hrani bebu Putina.

Poljske vlasti posljednjih godina privodile su osobe optužene za špijunažu u korist Rusije i Bjelorusije te su više puta upozoravale da su ruske obavještajne službe i dalje aktivne širom srednje Evrope. Nekoliko evropskih država također je prijavilo sumnjive sabotaže povezane s Rusijom od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Ukoliko se potvrdi da je riječ o ciljanom ubistvu antikremljanskog umjetnika koji je živio u egzilu, slučaj će neizbježno biti upoređivan s ranijim napadima na ruske disidente, novinare i kritičare unutar Rusije i u inostranstvu.

Među najpoznatijim primjerima je ubistvo ruske novinarke Anne Politkovskaya 2006. godine, koja je ubijena nakon višegodišnjih kritika Kremlja i rata u Čečeniji.

Za Poljsku je ovaj slučaj posebno osjetljiv jer se dogodio u blizini bjeloruske granice u trenutku kada su sigurnosne službe već u stanju pojačane pripravnosti zbog ruskih i bjeloruskih aktivnosti u regiji.