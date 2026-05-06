Ruski laki avion srušio se u jugozapadnom Sibiru, poginule dvije osobe

Ruski laki avion koji je pratio šumske požare srušio se u jugozapadnom Sibiru, pri čemu su poginule dvije osobe, saopćio je Ruski istražni komitet u srijedu, javlja Anadolu.

Pad aviona Aeroprakt-22 dogodio se u blizini sela Koškarevo u Azovskom Njemačkom nacionalnom okrugu Omske oblasti, saopćio je komitet.

Avion se srušio na polje, ali na mjestu nesreće nije bilo požara.



Pokrenuta je istraga o incidentu.

Uzrok nesreće nije otkriven, prema navodima komiteta.