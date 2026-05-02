Ruski i iranski ministri vanjskih poslova razgovarali o plovidbi kroz Hormuški moreuz i nuklearnom pitanju Sergej Lavrov i Abbas Araghchi razmotrili izglede za prekid vatre i regionalnu stabilnost u telefonskom razgovoru, saopćilo rusko Ministarstvo vanjskih poslova

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov obavio je telefonski razgovor sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem kako bi razgovarali o slobodi plovidbe u Hormuškom moreuzu i naporima za rješavanje pitanja u vezi s nuklearnim programom Teherana, saopćilo je u subotu rusko Ministarstvo vanjskih poslova.

U saopćenju, Ministarstvo je navelo da je razgovor u petak nastavak detaljne razmjene mišljenja o izgledima za potpuno zaustavljanje neprijateljstava i stabilizaciju vojne i političke situacije na Bliskom istoku.

Dodaje se da su razgovori uslijedili nakon sastanka ranije ove sedmice između Araghchija i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Sankt Peterburgu, uz napomenu da Moskva podržava tekuće posredničke napore.

"Strane su ponovo potvrdile spremnost da ulože sve napore kako bi olakšale politički i diplomatski proces s ciljem postizanja trajnih sporazuma usmjerenih na uspostavljanje dugoročnog mira u regionu", navodi se.

Araghchi je u ponedjeljak otputovao u Rusiju nakon posjete glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, gdje je vodio razgovore o okončanju tekućeg sukoba sa SAD-om.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Dvosedmični prekid vatre najavljen je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili direktni razgovori u Islamabadu 11–12. aprila, ali nije postignut trajni sporazum.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio prekid vatre bez određivanja novog roka, nakon zahtjeva Pakistana.

Od 13. aprila, SAD je uveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u ovom plovnom putu.