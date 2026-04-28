Ruski guverner: Veliki požar u rafineriji nafte na Crnom moru nakon napada dronom Guverner Krasnodara kaže da 164 osobe rade na gašenju požara u rafineriji nafte Tuapse, evakuacija stanovnika u blizini postrojenja je u toku

Guverner južnog ruskog Krasnodarskog kraja u utorak je objavio informaciju o požaru velikih razmjera u rafineriji nafte u blizini obale Crnog mora nakon napada dronom, javlja Anadolu.

Veniamin Kondratyev je u saopćenju rekao da se rafinerija nafte Tuapse suočava sa "još jednom ozbiljnom vanrednom situacijom" i da 164 osobe trenutno rade na gašenju požara u postrojenju, sa 46 komada opreme.

"Vatrogasci kontinuirano izvještavaju o situaciji. Tim za reagovanje će uskoro biti dodatno proširen", dodao je Kondratyev.

Rekao je da je trenutno u toku evakuacija stanovnika u zgradama u blizini rafinerije nafte i da je privremeno sklonište postavljeno u lokalnoj školi.

Ovaj napad je posljednji u nizu napada dronova usmjerenih na rafineriju nafte i luku Tuapse, koja se nalazi na obali Crnog mora, tokom proteklih sedmica.

Prošle sedmice, operativni štab Krasnodarskog kraja otkrio je izlijevanje nafte uzrokovano napadom dronom 16. aprila.

Ukrajinski Generalštab redovno je najavljivao izvođenje napada usmjerenih na rafineriju nafte Tuapse, uključujući i 16. aprila, te posljednji u ponedjeljak.

Rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je protivvazdušna odbrana oborila 186 ukrajinskih dronova iznad pet regija, uključujući Krasnodar, kao i Crno more, Azovsko more i Krim, koji je Moskva anektirala 2014. godine.