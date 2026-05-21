Ruski dvostruki amputirac osvojio Mount Everest i ušao u historiju planinarstva Rustam Nabiev postao prva osoba bez protetskih udova koja se popela na najviši vrh svijeta, dok je proljetna sezona penjanja na Everest u punom jeku

Ruski dvostruki amputirci Rustam Nabiev dostigao je vrh Mount Everesta, postavši prva osoba koja se popela na najviši vrh svijeta bez protetskih udova, javlja Anadolu.

"Da, uspješno se popeo na Everest. Sada se spušta u bazni kamp", rekao je za Anadolu Khim Lal Gautam, koordinator terenske kancelarije Baznog kampa Everesta.

Nabiev, bivši ruski padobranac, izgubio je obje noge 2015. godine nakon što se zgrada kasarne srušila dok je spavao, ubivši nekoliko vojnika.

Nakon incidenta, popeo se na Elbrus, najviši vrh Rusije i Evrope, kako bi pokazao da su dvostruki amputirci podjednako sposobni da učestvuju u aktivnostima na otvorenom i planinarenju.

Inspirisan tim dostignućem, Nabiev je 2021. godine otputovao u Nepal i uspješno se popeo na planinu Manaslu, osmu najvišu planinu na svijetu, visoku 8.163 metra.

Ove godine se vratio u Nepal s ciljem penjanja na Everest i uspješno je stigao do vrha.

Prije tri godine, bivši vojnik Gurkha Hari Budha Magar postao je prvi dvostruki amputirac koji se popeo na Everest koristeći protetske noge.

Budha Magar je kasnije završio uspone na najviše vrhove na svih sedam kontinenata.

Rekordnih 270 penjača dostiglo je vrh Everesta u srijedu.

Više od 490 penjača dobilo je dozvole za ekspedicije na Everest tokom proljetne sezone penjanja, a pokušaji osvajanja vrha su još uvijek u toku.