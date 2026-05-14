Ruski dronovi pogodili stambenu zgradu u Kijevu, poginula jedna osoba Rusija je lansirala 670 jurišnih dronova i 56 projektila širom Ukrajine, pri čemu je glavni grad podnio najveći teret bombardovanja, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine

Najmanje jedna osoba je poginula u četvrtak u ruskom udaru dronom na devetospratnu stambenu zgradu u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. U toku je masovna spasilačka akcija, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, prenosi Anadolu.

Rusija je lansirala 670 jurišnih dronova i 56 projektila širom Ukrajine, pri čemu je glavni grad podnio najveći teret bombardovanja, navodi se u saopštenju.

Udar je izazvao velika oštećenja na višespratnici, ostavljajući stanovnike zarobljene pod ruševinama.

Rusija je započela svoju "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini u februaru 2022. godine kako bi "denacifikovala" i "demilitarizovala" Ukrajinu.

Prema svom memorandumu za rješavanje sukoba, Moskva je, između ostalog, zahtijevala zabranu pridruživanja Kijeva vojnim savezima i povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona, regija koje je anektirala nakon referenduma u septembru 2022. godine.

Ukrajina je te uslove nazvala "ultimatumom" i pozvala na prekid vatre kao preduslov za smislene razgovore.

Od tada su milioni ljudi raseljeni, hiljade su izgubile svoje domove, a stotine medicinskih i obrazovnih ustanova su uništene.