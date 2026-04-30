Ruski bombarderi Tu-95MS izveli sedmosatni patrolni let iznad Barencovog i Norveškog mora

Elena Teslova
30 April 2026•Ažuriranje: 30 April 2026
Dva ruska strateška bombardera tipa Tu-95MS izvela su planirani let iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.
"Strateški nosači raketa Tu-95MS iz sastava dalekometne avijacije Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izveli su planirani let u zračnom prostoru iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora. Trajanje leta bilo je duže od sedam sati", navodi se u saopćenju.
Tokom leta posade su uvježbavale dopunjavanje goriva u zraku, dok su pratnju pružali lovci Su-30SM iz sastava Vazdušno-kosmičkih snaga.
Ministarstvo je navelo da su borbeni avioni stranih država u pojedinim fazama rute pratili bombardere Tu-95MS.
Dodaje se da posade dalekometne avijacije redovno izvode letove iznad neutralnih voda Arktika, sjevernog Atlantika, Tihog okeana te Baltičkog i Crnog mora.
Svi letovi aviona Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvode se u strogom skladu s međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora, naglašeno je iz ministarstva.