Ruski bombarderi Tu-95MS izveli sedmosatni patrolni let iznad Barencovog i Norveškog mora Dva strateška nosača raketa letjela iznad neutralnih voda, uvježbavali dopunjavanje goriva u zraku

Dva ruska strateška bombardera tipa Tu-95MS izvela su planirani let iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.

"Strateški nosači raketa Tu-95MS iz sastava dalekometne avijacije Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izveli su planirani let u zračnom prostoru iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora. Trajanje leta bilo je duže od sedam sati", navodi se u saopćenju.

Tokom leta posade su uvježbavale dopunjavanje goriva u zraku, dok su pratnju pružali lovci Su-30SM iz sastava Vazdušno-kosmičkih snaga.

Ministarstvo je navelo da su borbeni avioni stranih država u pojedinim fazama rute pratili bombardere Tu-95MS.

Dodaje se da posade dalekometne avijacije redovno izvode letove iznad neutralnih voda Arktika, sjevernog Atlantika, Tihog okeana te Baltičkog i Crnog mora.

Svi letovi aviona Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvode se u strogom skladu s međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora, naglašeno je iz ministarstva.