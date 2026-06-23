Ruski bombarderi Tu-160 patroliraju iznad Barencovog i Norveškog mora

Elena Teslova
23. juni 2026.•Ažuriranje: 23. juni 2026.
Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je u utorak da su strateški bombarderi Tu-160 Ruskih zrakoplovnih snaga izvršili planirani let iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, javlja Anadolu.
Ministarstvo je navelo da je let trajao oko 16 sati, bez navođenja datuma kada je izvršen.
Tokom misije, posade Tu-160 su vježbale dopunjavanje goriva u zraku, objavilo je ministarstvo.
Lovačku pratnju su pružali avioni MiG-31 Ruskih zrakoplovnih snaga. U određenim fazama rute, strateške bombardere su pratili i borbeni avioni iz stranih zemalja, saopćilo je ministarstvo.
Ministarstvo je navelo da se svi letovi aviona Ruskih zrakoplovnih snaga izvode u strogom skladu s međunarodnim pravilima koja regulišu korištenje zračnog prostora.
Rusko dugometno zrakoplovstvo redovno obavlja letove iznad neutralnih voda Arktika, Sjevernog Atlantika, Tihog okeana, Baltičkog i Crnog mora.