Strateški bombarderi Tu-160 izveli su 16-satnu patrolu iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora

Ruski bombarderi Tu-160 patroliraju iznad Barencovog i Norveškog mora Strateški bombarderi Tu-160 izveli su 16-satnu patrolu iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je u utorak da su strateški bombarderi Tu-160 Ruskih zrakoplovnih snaga izvršili planirani let iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, javlja Anadolu.

Ministarstvo je navelo da je let trajao oko 16 sati, bez navođenja datuma kada je izvršen.

Tokom misije, posade Tu-160 su vježbale dopunjavanje goriva u zraku, objavilo je ministarstvo.

Lovačku pratnju su pružali avioni MiG-31 Ruskih zrakoplovnih snaga. U određenim fazama rute, strateške bombardere su pratili i borbeni avioni iz stranih zemalja, saopćilo je ministarstvo.

Ministarstvo je navelo da se svi letovi aviona Ruskih zrakoplovnih snaga izvode u strogom skladu s međunarodnim pravilima koja regulišu korištenje zračnog prostora.

Rusko dugometno zrakoplovstvo redovno obavlja letove iznad neutralnih voda Arktika, Sjevernog Atlantika, Tihog okeana, Baltičkog i Crnog mora.