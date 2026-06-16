Ministarstvo odbrane saopštilo da se posada uspješno katapultirala

Ruski bombarder se srušio tokom trenažnog leta Ministarstvo odbrane saopštilo da se posada uspješno katapultirala

Strateški bombarder Tu-22M3 srušio se u ponedjeljak prilikom slijetanja u istočnoj ruskoj regiji Irkutsk, javila je državna novinska agencija Tass, pozivajući se na rusko Ministarstvo odbrane, prenosi Anadolu.

Ministarstvo je saopštilo da se posada uspješno katapultirala, dodajući da je avion izvodio trenažni let i da nije nosio municiju.

Odvojeno, guverner Irkutska Igor Kobzev izjavio je da su lokalni stanovnici pronašli posadu živu.

"Nije bilo žrtava niti materijalne štete. Ljekari već rade s posadom, spremni da evakuišu ljude u regionalni centar ako bude potrebno", napisao je Kobzev na ruskoj društvenoj mreži Max.