Ruska obavještajna služba tvrdi da Ukrajina priprema napade dronovima s latvijske teritorije

Ruska spoljna obavještajna služba (SVR) ustvrdila je u utorak da Ukrajina priprema novi val napada dronovima na ruske regije, koristeći teritoriju Latvije za lansiranje bespilotnih letjelica (UAV), prenosi Anadolu.

Prema SVR-u, „režim Volodimira Zelenskog odlučan je da svojim ideološkim i finansijskim pokroviteljima u Evropi pokaže kako ukrajinske oružane snage zadržavaju borbeni potencijal i sposobnost da nanesu štetu ruskoj ekonomiji“.

Ova agencija je navela kako ukrajinske snage planiraju ne samo koristiti zračne koridore koje su ranije ustupile baltičke države, već i lansirati dronove direktno s njihove teritorije kako bi se smanjilo vrijeme leta i povećala efikasnost napada.

„Prema dobijenim informacijama, Kijev se ne namjerava ograničiti na korištenje zračnih koridora koje su baltičke zemlje ustupile oružanim snagama Ukrajine (AFU). Planirano je da se dronovi lansiraju i s teritorije ovih država“, saopšteno je.

Moskva je također ustvrdila da je Latvija pristala podržati ovu operaciju uprkos zabrinutosti zbog moguće odmazde.

U saopštenju se navodi da je ukrajinsko osoblje iz Snaga za bespilotne sisteme ove zemlje već raspoređeno u latvijske vojne baze, uključujući Adazi, Selia, Lielvarde, Daugavpils i Jekabpils.

SVR je nadalje upozorio da moderne izviđačke sposobnosti omogućavaju identifikaciju mjesta lansiranja dronova, uključujući i analizu olupina bespilotnih letjelica.

„Vrijedilo bi podsjetiti da su koordinate centara za donošenje odluka na teritoriji Latvije dobro poznate, a članstvo ove zemlje u NATO-u neće zaštititi saučesnike terorista od pravedne odmazde“, naglašeno je.