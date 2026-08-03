SVR navodi da Brisel razmatra uključivanje Ukrajine u sigurnosnu politiku EU-a bez prava glasa, a Evropska unija ostaje pri stavu da podržava članstvo Kijeva nakon ispunjavanja uslova

Ruska obavještajna služba tvrdi da se lideri EU-a privatno protive članstvu Ukrajine SVR navodi da Brisel razmatra uključivanje Ukrajine u sigurnosnu politiku EU-a bez prava glasa, a Evropska unija ostaje pri stavu da podržava članstvo Kijeva nakon ispunjavanja uslova

Ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) saopćila je u ponedjeljak da se lideri Evropske unije, uprkos javnoj podršci evropskom putu Ukrajine, iza zatvorenih vrata protive njenom članstvu u Uniji.

U saopćenju objavljenom na Telegramu, SVR tvrdi da informacije kojima raspolaže ukazuju na to da evropski lideri tokom internih razgovora kategorično odbacuju mogućnost pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, smatrajući da bi članstvo Kijeva predstavljalo prevelik ekonomski i politički teret za blok.

Prema tvrdnjama ruske obavještajne službe, zvaničnici EU-a smatraju da Unija nema dovoljno resursa da ispuni očekivanja Ukrajine te da bi proces pristupanja mogao potrajati dugi niz godina.

SVR također tvrdi da Brisel namjerava nastaviti pružati političku podršku Ukrajini kako bi zadržao njen angažman u sukobu s Rusijom.

U saopćenju se navodi i da Evropska unija navodno razmatra mogućnost da Ukrajini omogući učešće u zajedničkoj sigurnosnoj politici, ali bez prava glasa u donošenju odluka.

Ruska služba tvrdi da je Brisel u junu ove godine ponudio početak pretpristupnih pregovora s Ukrajinom kako bi ublažio moguće razočaranje ukrajinske javnosti i očuvao proevropsku orijentaciju zemlje.

SVR dalje navodi da su i Brisel i Kijev svjesni da je punopravno članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji malo vjerovatno u skorije vrijeme, ali da obje strane nastavljaju promovirati tu perspektivu zbog zavisnosti Ukrajine od evropske finansijske i vojne pomoći.

Evropska unija je, međutim, u više navrata javno istakla da budućnost Ukrajine vidi u članstvu, naglašavajući da će pristupanje biti moguće tek nakon što Kijev ispuni propisane političke, pravne i ekonomske kriterije.