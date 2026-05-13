Ruska Duma usvojila zakon kojim se vojsci omogućava zaštita građana od stranog gonjenja Zakon proširuje predsjednikova ovlaštenja za raspoređivanje oružanih snaga radi zaštite građana

Državna Duma, donji dom ruskog parlamenta, usvojila je u srijedu zakon koji je podržala vlada, a kojim se omogućava upotreba vojske za zaštitu građana u slučajevima hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih pravnih postupaka koje pokreću strani sudovi.

Rezultati glasanja objavljeni su na web-stranici parlamenta, a 381 poslanik, odnosno 84,7 posto, glasalo je "za", dok nijedan poslanik nije glasao "protiv" niti se suzdržao.

U obrazloženju uz zakon navodi se da je, prema važećem zakonodavstvu, predsjednik ovlašten da rasporedi oružane snage za zadatke koji prelaze njihovu direktnu vojnu svrhu.

Novi zakon proširuje ta ovlaštenja omogućavajući šefu države da koristi vojsku za zaštitu građana od krivičnog gonjenja od strane stranih ili međunarodnih sudova u kojima Rusija ne učestvuje.

Osim toga, predviđa da će, odlukom predsjednika, državni organi također poduzeti mjere za zaštitu građana u slučajevima hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih pravnih postupaka koje pokreću strani sudovi.

Ako ga predsjednik Vladimir Putin potpiše, zakon će stupiti na snagu 10 dana nakon službenog objavljivanja.

Neki stručnjaci tvrde da će mjera vjerovatno biti nefunkcionalna, ali prijeteća, jer sada strana država deset puta razmisli prije nego što pritvori, na primjer, rusku povjerenicu za prava djeteta Mariju Lvovu-Belovu, koju traži Međunarodni krivični sud pod optužbom za otmicu ukrajinske djece.