Zadržavamo pravo na adekvatan odgovor na neprijateljske poteze, navodi se u saopćenju ruske ambasade u Podgorici

Ruska ambasada: Uvođenje viza pokazuje "zavisnost" Crne Gore od Zapada Zadržavamo pravo na adekvatan odgovor na neprijateljske poteze, navodi se u saopćenju ruske ambasade u Podgorici

Ambasada Rusije u Crnoj Gori saopćila je u utorak da odluka Podgorice da od 1. novembra uvede vize za ruske državljane predstavlja dokaz „zavisnosti spoljnopolitičkog kursa Crne Gore od stranog uticaja“.

U saopćenju objavljenom na Telegramu, rusko diplomatsko predstavništvo navelo je da je odluka povezana s obavezama koje Crna Gora preuzima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, izražavajući nezadovoljstvo tim potezom.

Ambasada je upozorila da bi uvođenje viznog režima moglo negativno utjecati na bilateralne odnose, ali i na pojedine sektore crnogorske ekonomije, posebno turizam. Prema navodima ambasade, ruski turisti su prošle godine ostvarili 16,4 posto svih noćenja u Crnoj Gori, dok turizam čini oko 30 posto bruto domaćeg proizvoda zemlje.

Moskva smatra da bi nova mjera mogla značajno smanjiti broj ruskih posjetilaca.

„Mora se pretpostaviti da ova mjera vjerovatno neće naići na razumijevanje i podršku među građanima Crne Gore koji žele razvijati saradnju s Rusijom“, navodi se u saopćenju, uz ocjenu da je održavanje bezviznog režima moguće i u okviru procesa pristupanja EU, ali da za to, kako tvrde, ne postoji interes s crnogorske strane.

Ambasada je također upozorila da bi odluka mogla utjecati i na projekte u kojima učestvuju ruski privrednici, koje je opisala kao korisne za Crnu Goru, te poručila da je Moskva spremna razmotriti prijedloge za prevazilaženje pogoršanih odnosa.

„Zadržavamo pravo na adekvatan odgovor na neprijateljske poteze“, navodi se u saopćenju.

Crnogorske vlasti ranije su najavile da će ruski državljani od 1. novembra morati pribaviti vizu za ulazak u zemlju, uz mogućnost podnošenja zahtjeva u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore i viznim centrima u Rusiji, kao i planirano uvođenje elektronskih viza. Pored Rusije, vize će biti potrebne i građanima Turske, Saudijske Arabije, Bjelorusije i Kine.