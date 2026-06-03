Portparolka Ministarstva vanjskih poslova upozorava da bi situacija mogla izazvati širu vojnu i političku eskalaciju u regionu

Rusija „zabrinuta“ zbog nove razmjene napada između SAD-a i Irana, upozorava na širu eskalaciju Portparolka Ministarstva vanjskih poslova upozorava da bi situacija mogla izazvati širu vojnu i političku eskalaciju u regionu

Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izrazila je u srijedu zabrinutost zbog nove razmjene napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Perzijskom zaljevu.

Upozorila je da bi situacija mogla dovesti do šire vojne i političke eskalacije u regionu.

Zaharova je navela da Moskva raspolaže informacijama prema kojima su američke snage raspoređene u Perzijskom zaljevu u utorak pogodile radarske objekte i centre za upravljanje dronovima na iranskom ostrvu Kešm.

Dodala je i da je iranski naftni tanker, koji je pokušavao probiti američku blokadu i stići do ostrva Hark, bio meta napada.

Prema njenim riječima, Iran je tokom noći odgovorio lansiranjem raketnih napada na sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao i na vojne baze Ali Al Salem i Arifjan u Kuvajtu.

Zaharova je dodala da je pogođen i putnički terminal Međunarodnog aerodroma Kuvajt, pozivajući se na vlasti koje su saopćile da je jedna osoba poginula, više ih je povrijeđeno, te da je pričinjena šteta na ključnoj infrastrukturi i stranim diplomatskim misijama.

„Duboko smo zabrinuti zbog ovog razvoja događaja, koji bi mogao dovesti do obnove velikog vojnog i političkog sukoba u regionu Perzijskog zaljeva, izazvanog vojnom agresijom SAD-a i Izraela protiv Irana“, rekla je Zaharova.

Pozvala je sve strane da izbjegnu poteze koji bi mogli povećati tenzije i ugroziti diplomatske napore.

„Važno je spriječiti da region bude dodatno uvučen u razorni rat. Smatramo napade na isključivo civilnu infrastrukturu kategorički neprihvatljivim“, istakla je.

Zaharova je naglasila da Rusija dosljedno podržava arapske države Zaljeva u zaštiti njihovog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te izrazila nadu da će razgovori između Washingtona i Teherana pomoći u postizanju trajne stabilnosti na Bliskom istoku.

„Polazimo od toga da se postojeće razlike mogu i trebaju rješavati političkim i diplomatskim sredstvima, kroz pronalaženje kompromisnih rješenja zasnovanih na legitimnim interesima svih zemalja i u skladu s temeljnim normama međunarodnog prava“, kazala je, dodajući da Rusija ostaje spremna doprinijeti tim naporima.