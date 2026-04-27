Rusija uvrstila na "crnu listu" zvaničnike EU-a kao odgovor na 20. paket sankcija Ministarstvo vanjskih poslova kaže da nova "crna lista" uključuje zvaničnike koji stoje iza antiruske politike, kao i one koji su uključeni u vojnu pomoć Ukrajini

Rusija je u ponedjeljak saopštila da je na "crnu listu" stavila evropske zvaničnike koji su uključeni u donošenje "antiruske politike" kao odgovor na 20. paket sankcija EU-a.

Ministarstvo vanjskih poslova je u saopštenju navelo da lista uključuje evropske zvaničnike koji su uključeni u vojnu pomoć Ukrajini, akcije protiv teritorijalnog integriteta Rusije, antiruske sankcije, podrivanje ruskih vanjskih veza i ometanje ruske pomorske plovidbe.

Na listu su stavljeni i političari koji promoviraju ideje o progonu ruskih zvaničnika, osnivanju "tribunala" protiv ruskih lidera i oduzimanju ruske imovine ili njihovog profita.

Osim toga, ministarstvo je saopštilo da su uvedene restriktivne mjere protiv građanskih aktivista i predstavnika akademske zajednice iz evropskih država "koji zauzimaju neprijateljske stavove prema Rusiji", kao i protiv poslanika nacionalnih parlamenata država članica EU-a i Evropskog parlamenta koji su glasali za antiruske rezolucije i zakonodavne prijedloge.

"Destruktivna politika Brisela nije u stanju da ima bilo kakav uticaj na kurs vanjske politike naše zemlje. Rusija je bila i ostaje posvećena zaštiti svojih nacionalnih interesa, osiguranju prava i sloboda svojih građana i dosljednom učešću u formiranju pravednog multipolarnog svjetskog poretka", saopštilo je ministarstvo.

EU je 23. aprila formalno usvojio 20. paket sankcija protiv Rusije, označavajući najveći skup pojedinačnih uvrštavanja u dvije godine sa 120 novih oznaka usmjerenih na energetski sektor, vojno-industrijski kompleks i finansijske usluge, uključujući kriptovalute.

Blok od 27 članica također je uveo zabrane transakcija za 20 ruskih banaka, zabranio usluge za ruske LNG tankere i ledolomce, te sankcionisao još 46 plovila "flote u sjeni", čime je ukupan broj porastao na 632.