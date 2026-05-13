Rusija uvrstila bivšeg britanskog ministra odbrane na listu traženih osoba Prema izvještajima ruskih medija, Wallace je u septembru 2025. godine pozvao na napade na Krim kako bi ga učinio "nenastanjivim"

Rusija je u srijedu stavila bivšeg britanskog ministra odbrane Bena Wallacea na listu traženih osoba prema krivičnom članu.

Relevantni dokument pojavio se u bazi podataka ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Konkretan krivični član prema kojem se Wallace traži nije objavljen.

Ruski mediji tvrde da bi osnova za stavljanje bivšeg britanskog ministra odbrane Bena Wallacea na listu traženih osoba mogla biti povezana s krivičnim slučajem povezanim s terorizmom koji proizlazi iz njegovih poziva na napade na Krim kako bi ga učinio "nenastanjivim" u septembru 2025. godine.

Komentirajući izjave, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov opisao ih je kao "glupe", naglašavajući da Kremlj ne smatra potrebnim komentirati izjave o Rusiji koje su dali bivši zapadni zvaničnici.

Wallace je bio britanski ministar odbrane od 2019. do 2023. godine.