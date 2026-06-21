Na Krimu se gorivo prodaje samo državnim institucijama, dok u Tverskoj oblasti samo pravna lica mogu nastaviti točenje bez ograničenja

Rusija uvela ograničenja na prodaju goriva na Krimu Na Krimu se gorivo prodaje samo državnim institucijama, dok u Tverskoj oblasti samo pravna lica mogu nastaviti točenje bez ograničenja

Prodaja goriva na benzinskim pumpama širom Krima, koji je Rusija anektirala 2014. godine, obustavljena je za širu javnost, izjavio je proruski guverner Sergej Aksjonov.

U objavi na Telegramu naveo je da će se gorivo prodavati isključivo državnim institucijama odgovornim za funkcionisanje i sigurnost poluostrva.

„Molim sve da ostanu mirni i da vjeruju samo zvaničnim izvorima informacija“, napisao je, naglašavajući da će sve daljnje odluke u vezi s tržištem goriva biti naknadno saopštene.

Nakon nedavnih ukrajinskih napada dronovima na ruske naftne rafinerije, brojne su postrojenja zatvorena zbog održavanja, što je podstaklo rusku vladu da povremeno uvodi ograničenja izvoza kako bi stabilizovala domaće tržište goriva.

Prema navodima ruskih zvaničnika i ukrajinskim saopštenjima, Ukrajina je između 12. i 18. juna izvela niz napada na energetsku i gorivnu infrastrukturu širom Rusije, ciljajući objekte u regionu Crnog mora, južnoj Rusiji i području Moskve.

U četvrtak je Moskva bila meta jednog od najvećih napada dronovima ukrajinske proizvodnje od početka rata, pri čemu je pogođena jedna naftna rafinerija, a oko 200 dronova presretnuto je na prilazu ruskoj prijestonici, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin.

U subotu su ograničenja prodaje goriva uvedena i za fizička lica u ruskoj Tverskoj oblasti.

Ministarstvo industrije i trgovine Tverske oblasti saopštilo je da se privremena ograničenja odnose na građane na benzinskim pumpama kompanija Surgutneftegaz i Tatneft, dok pravna lica mogu nastaviti točenje goriva bez ograničenja.

Ministarstvo je navelo da regionalne vlasti prate situaciju na tržištu goriva.

Ranije ovog mjeseca, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage između januara i maja pogodile 15 ruskih naftnih rafinerija, tvrdeći da je gotovo 40 posto primarnih kapaciteta za preradu nafte u Rusiji bilo van funkcije do maja.