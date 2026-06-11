Pozivamo sve strane u ovom sukobu da pokažu uzdržanost, kazao je glasnogovornik Kremlja, ponavljajući poziv na povratak pregovorima

Rusija upozorila da tenzije na Bliskom istoku prijete globalnoj ekonomiji u cjelini Pozivamo sve strane u ovom sukobu da pokažu uzdržanost, kazao je glasnogovornik Kremlja, ponavljajući poziv na povratak pregovorima

Rusija je u četvrtak saopštila da obnovljene tenzije na Bliskom istoku zbog posljednjih američkih i iranskih udara prijete globalnoj ekonomiji u cjelini, ponavljajući poziv na povratak pregovorima.

“Posljednji krug eskalacije tenzija nosi nove, dodatne negativne posljedice po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju u cjelini“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u Moskvi.

Pozivajući sve strane da pokažu uzdržanost, Peskov je zatražio povratak pregovorima.

Razmjena napada između SAD-a i Irana nastavila se drugi uzastopni dan, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da će Washington pokrenuti dodatne udare ako Teheran odmah ne prihvati mirovni sporazum.

U saopštenju, američka Centralna komanda navela je da su američke snage pogodile više vojnih ciljeva u Iranu u noći sa srijede na četvrtak, opisujući napade kao čin samoodbrane nakon obaranja američkog helikoptera u Horuškom moreuzu.

Trump je ranije rekao da Iran predugo odugovlači s pregovorima o dogovoru i da će morati platiti cijenu.

Pregovori od aprilskog prekida vatre, koji je posredovao Pakistan, fokusirani su na trajno okončanje rata koji je počeo 28. februara, deblokadu Hormuškog moreuza, čije zatvaranje je značajno smanjilo izvoz nafte i gasa, te postizanje dogovora o statusu iranskog nuklearnog programa.

U srijedu je rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da je izuzetno zabrinuto zbog pojačanih tenzija, pozivajući sve strane na uzdržanost i trenutno obustavljanje udara.