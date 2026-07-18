Kijev optužuje Moskvu za noćne napade u kojima je ubijena jedna i povrijeđeno pet osoba

Rusija: U ukrajinskom napadu tokom noći ubijeno sedam osoba, desetine povrijeđene Kijev optužuje Moskvu za noćne napade u kojima je ubijena jedna i povrijeđeno pet osoba

U napadu ukrajinskog drona u Rusiji tokom noći poginulo je sedam osoba, a desetine su povrijeđene, saopćile su u subotu ruske vlasti, javlja Anadolu.



U gradu Kotovsku, dronovi su pogodili skladište u vlasništvu online trgovca, ubivši sedam i povrijedivši 25 osoba, rekao je guverner Tambovske oblasti Evgeny Pervyshov na Telegramu.

Dodao je da je požar u skladištu ugašen, dok hitne službe nastavljaju raditi na mjestu događaja.

U Moskovskoj oblasti, 24 osobe su povrijeđene nakon što je dron udario u skladište online trgovca u gradu Elektrostalu, dok su dvije osobe povrijeđene u gradu Noginsku, rekao je regionalni guverner Andrey Vorobiev.

Na ruskoj platformi društvenih medija Max, Vorobiev je rekao da je pad drona izazvao požar u skladištu nafte u Noginsku.

"Vatrogasci, hitne službe i Ministarstvo za vanredne situacije nastavljaju raditi na mjestu događaja", rekao je.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je više od 370 ukrajinskih dronova lansirano prema Moskovskoj oblasti od petka navečer, a većina ih je presretnuta prije nego što su stigli do glavnog grada.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je na Telegramu da je protivzračna odbrana presrela 379 ukrajinskih dronova širom zemlje, kao i iznad anektiranog Krima te Azovskog i Crnog mora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske snage napale "dva velika logistička objekta" u ruskoj Moskovskoj i Tambovskoj oblasti.

"Agresor ih je koristio za isporuku sankcionisanih komponenti za proizvodnju dronova i navigacijske opreme", napisao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Zelenski je rekao da su ukrajinske snage napale naftni objekat, ali nije precizirao njegovu lokaciju.

"Osim toga, ukrajinski udari srednjeg dometa angažovali su ciljeve u vodama Azovskog i Crnog mora, te na našem privremeno okupiranom Krimu", rekao je.

Generalštab Ukrajine saopćio je da je njihova protivzračna odbrana presrela jednu navođenu raketu i 69 dronova iznad sjevernih, južnih i istočnih regija zemlje.

Ukrajinska mornarica saopćila je da je jedna osoba poginula u ruskom napadu na lučku infrastrukturu u Odesi, u kojem je oštećen teretni brod VENTURO.

"Kao rezultat operacije spašavanja, 17 civilnih mornara, državljana Filipina, sigurno je evakuisano na obalu", navodi se na američkoj platformi društvenih medija Facebook.

Pet osoba je povrijeđeno u ukrajinskoj Hersonskoj oblasti nakon što je ruski napad rano ujutro pogodio civilno vozilo, saopštila je regionalna vojna uprava na Telegramu.

Tvrdnje nisu mogle biti nezavisno provjerene zbog rata koji je u toku.