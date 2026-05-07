Rusija tvrdi da Zelenski nikada nije izdao naredbu o prekidu vatre, naziva to "krvavim PR-om" - Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorava da će Moskva pamtiti Armeniju kao platformu za prijetnje Rusiji

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nikada nije izdao naredbu o prekidu vatre, opisujući tu najavu kao "krvavi PR".

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Zaharova je rekla da najava Zelenskog o prekidu vatre za 5. i 6. maj nije praćena operativnim uputama.

"Koliko znamo, on uopće nije izdao nikakvu naredbu o prekidu vatre. Sve je ovo krvavi PR", rekla je.

Zaharova je tvrdila da je potez bio namijenjen medijskom izvještavanju i povezala ga s događajima na bojnom polju.

Također je rekla da je ruski prijedlog o prekidu vatre 8. i 9. maja, koji je, kako je rekla, podržao američki predsjednik Donald Trump tokom telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 29. aprila, izazvao "nervoznu reakciju" u Kijevu.

"Ova inicijativa izazvala je nervoznu, histeričnu reakciju na Bankovoj (administrativna zgrada u Kijevu)", rekla je.

Zaharova je dalje tvrdila da je Zelenski kasnije pokušao umanjiti značaj prijedloga i nagovijestio moguće napade dronovima usmjerene na paradu Dana pobjede na Crvenom trgu u Moskvi.

Rekla je da Moskva neće potcijeniti komentare o mogućim napadima na paradu 9. maja, iznesene tokom sastanka lidera Evropske političke zajednice u Jerevanu.

Zaharova je također upozorila da će Rusija odlučno odgovoriti na sve provokacije i rekla da izjave ruskog Ministarstva odbrane u vezi s prekidom vatre i njegovim posljedicama treba shvatiti ozbiljno.

Zvaničnica je također ukazala na ono što je opisala kao "prećutno odobrenje evropskih lidera".

"Ove izjave su date uz prećutni pristanak, a zapravo i zlobno odobrenje, lidera evropskih država. To ih specifično karakterizira. To jednostavno otkriva njihove karte, koje su skrivali u rukavima. Ne, sada više nema sumnji. To je upravo ono što im treba", rekla je.

Zaharova je također navela navodni napad na novinara Tassa Aleksandra Polegenka tokom prekida vatre koji je proglasila Ukrajina kao dokaz onoga što je nazvala "licemjerjem".

"Teroristički napad Kijeva trebale bi procijeniti relevantne međunarodne strukture", rekla je.

Komentirajući govor Zelenskog u Armeniji, Zaharova je rekla da je izazvao "duboko ogorčenje" u Rusiji i tvrdila da će se Moskva sjetiti da je Jerevan bio domaćin platforme na kojoj su izrečene prijetnje Rusiji.

Na protjerivanje ruskih diplomata od strane Austrije, rekla je da će Moskva odgovoriti "oštrim i bolnim" mjerama protiv Beča.