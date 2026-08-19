Rusija tvrdi da su Moskva i Kijev razmijenili po 103 vojnika u najnovijoj razmjeni zarobljenika

Elena Teslova
19. august 2026.•Ažuriranje: 19. august 2026.
Rusko MInistarstvo odbrane saopštilo je u srijedu da su Moskva i Kijev izvršili još jednu razmjenu zarobljenika, pri čemu je svaka strana vratila 103 vojnika.
Ruski vojnici oslobođeni iz ukrajinskog zarobljeništva prebačeni su u Bjelorusiju, gdje primaju pomoć, navodi se u saopštenju Ministarstva.
Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova radi s vraćenim vojnicima, dodaje se.
"U zamjenu, predata su 103 vojnika Oružanih snaga Ukrajine", saopštilo je Ministarstvo.
Ministarstvo je zahvalilo UAE-u na pružanju posredničke pomoći u organizovanju razmjene.
Razmjena zarobljenika ostala je jedno od rijetkih područja praktične saradnje između Moskve i Kijeva tokom sukoba. UAE je prethodno pomogao u olakšavanju takvih razmjena, uključujući niz razmjena 2026. godine.