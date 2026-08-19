Rusko Ministarstvo odbrane zahvaljuje UAE-u na olakšavanju humanitarne razmjene s Ukrajinom

Rusija tvrdi da su Moskva i Kijev razmijenili po 103 vojnika u najnovijoj razmjeni zarobljenika Rusko Ministarstvo odbrane zahvaljuje UAE-u na olakšavanju humanitarne razmjene s Ukrajinom

Rusko MInistarstvo odbrane saopštilo je u srijedu da su Moskva i Kijev izvršili još jednu razmjenu zarobljenika, pri čemu je svaka strana vratila 103 vojnika.

Ruski vojnici oslobođeni iz ukrajinskog zarobljeništva prebačeni su u Bjelorusiju, gdje primaju pomoć, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova radi s vraćenim vojnicima, dodaje se.

"U zamjenu, predata su 103 vojnika Oružanih snaga Ukrajine", saopštilo je Ministarstvo.

Ministarstvo je zahvalilo UAE-u na pružanju posredničke pomoći u organizovanju razmjene.

Razmjena zarobljenika ostala je jedno od rijetkih područja praktične saradnje između Moskve i Kijeva tokom sukoba. UAE je prethodno pomogao u olakšavanju takvih razmjena, uključujući niz razmjena 2026. godine.