Rusija tvrdi da sporovi oko Irana, Grenlanda i Kanade odvlače pažnju od Palestine Ministar vanjskih poslova Lavrov kaže da je izolacija Irana dio plana da arapske države "izdaju palestinsku stvar"

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je SAD da pokušava odvratiti globalnu pažnju od Palestine.

Komentirajući situaciju na Bliskom istoku u intervjuu za TV kanal RT India, Lavrov je rekao da sporovi koje je izazvao SAD, a koji uključuju Iran, Venecuelu, Kubu, Grenland i Kanadu, odvlače međunarodnu pažnju od izraelsko-palestinskog sukoba.

"Svi napori koji se trenutno ulažu u vezi s Venecuelom, Iranom, Kubom, Grenlandom, a sada i Kanadom... sva ova pitanja nas udaljavaju od rješavanja najdugotrajnije, najnegativnije krize na svijetu - to jest, krize oko Palestine", rekao je.

Ministar je kritizirao američke prijedloge u vezi s budućnošću Pojasa Gaze, rekavši da se ne bave uspostavljanjem palestinske države.

„Ne sumnjam da je, kada su se kovali planovi za podsticanje agresije protiv Irana, jedan od ciljeva bio spriječiti normalizaciju odnosa između Irana i arapskih država“, rekao je.

Dodao je: „Sada se čini sve kako bi se osiguralo da do pomirenja nikada ne dođe... i da se drugi susjedi u Perzijskom zaljevu uvuku u strukture koje se, prvo, neće fokusirati na rješavanje palestinskog pitanja, a drugo, prisilit će ih da izdaju palestinski cilj kao cijenu za normalizaciju odnosa s Izraelom.“

Lavrov je tvrdio da bi neuspjeh u stvaranju takve države produžio nestabilnost i ekstremizam u regiji decenijama.

„Vraćamo se u period kada se sve odlučuje silom, a međunarodno pravo se ignoriše“, rekao je Lavrov.

- Tenzije između Indije i Pakistana -

Komentirajući tenzije između Indije i Pakistana, Lavrov je sugerirao da vanjski akteri možda doprinose rasplamsavanju nesuglasica, tvrdeći da zapadne zemlje nisu zainteresirane za dublju euroazijsku integraciju unutar okvira kao što je Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS).

„Zapad bi više volio da zemlje u regiji ostanu preokupirane međusobnim sporovima nego da se fokusiraju na zadatak o kojem smo danas razgovarali – razvoj euroazijske kontinentalne integracije. Takva integracija nije u skladu sa zapadnim interesima“, rekao je.

Ministar vanjskih poslova također je istakao dugogodišnje vojno-tehničko partnerstvo između Rusije i Indije. Napomenuo je da se saradnja razvila od prodaje oružja do zajedničkih proizvodnih projekata, uključujući rakete BrahMos, puške Kalašnjikov i licenciranu proizvodnju tenkova T-90 u Indiji.

„Indijski odbrambeni kapacitet je područje naših odnosa gdje praktično nemamo tajni od naših indijskih prijatelja“, rekao je Lavrov.