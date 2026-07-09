Moskva kaže da je politika Alijanse i dalje usmjerena na vojnu ekspanziju, podršku Ukrajini i konfrontaciju s Rusijom

Rusija tvrdi da NATO ostaje fokusiran na konfrontaciju nakon samita u Ankari Moskva kaže da je politika Alijanse i dalje usmjerena na vojnu ekspanziju, podršku Ukrajini i konfrontaciju s Rusijom

Rusija je u srijedu saopštila da je NATO i dalje fokusiran na konfrontaciju s Moskvom i nastavak podrške Ukrajini nakon samita Saveza u glavnom gradu Turske, Ankari.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova izjavila je na Telegramu da samit od 7. do 8. jula nije uspio postati "historijski" događaj kako ga je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte prikazao.

"Koliko god generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pokušavao da ga predstavi kao 'historijski', ništa slično se nije dogodilo", rekla je Zaharova.

Rekla je da je NATO ponovo identificirao Rusiju kao dugoročnu prijetnju euroatlantskoj sigurnosti, dodajući da je konfrontacija s Moskvom postala "egzistencijalna i sistemska" za Savez.

Zaharova je rekla da je NATO i dalje fokusiran na jačanje svojih vojnih sposobnosti i podršku Ukrajini.

"Opća linija ostaje nepromijenjena - militarizacija evropskog kontinenta, koncentracija na izgradnju odbrambenog potencijala, priprema za oružani sukob s Rusijom i, naravno, pomoć Ukrajini", rekla je.

Zaharova je rekla da su članice NATO-a obećale 70 milijardi eura (82 milijarde dolara) vojne pomoći Ukrajini ove godine i da namjeravaju održati sličan nivo podrške u 2027. godini.

Tvrdila je da Savez povećava vojne troškove na štetu domaćih prioriteta.

"Saveznici su spremni potrošiti milijarde dolara podržavajući režim u Kijevu, a istovremeno smanjiti troškove za rastuće socio-ekonomske probleme i nanijeti nepopravljivu štetu dobrobiti evropskog stanovništva", rekla je.

Zaharova je također rekla da neslaganja između SAD-a i njihovih evropskih saveznika i dalje postoje, uprkos naporima da se tokom samita projektuje jedinstvo.

Rekla je da se očekuje da će ukupna potrošnja zemalja NATO-a na odbranu dostići oko 1,8 biliona dolara u 2026. godini, navodeći Rutteove primjedbe da industrija ne može pratiti nivo finansiranja.

"Da su se NATO stratezi zaustavili da razmisle, možda ne bi donosili tako neodgovorne odluke koje bi mogle dovesti do katastrofe, ne samo za Savez već i za cijeli svijet", rekla je Zaharova.