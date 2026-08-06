Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da su ukrajinske snage gađale objekte povezane s proizvodnjom nafte udaljene više od 1.300 kilometara od linije fronta

Rusija tvrdi da je Ukrajina izvela najmasovniji napad na Jaroslavljsku oblast od početka sukoba Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da su ukrajinske snage gađale objekte povezane s proizvodnjom nafte udaljene više od 1.300 kilometara od linije fronta

Ukrajina je izvela najmasovniji napad dronovima na rusku Jarosljavsku oblast od početka sukoba, izjavio je u četvrtak guverner te oblasti Mihail Jevrajejev.

U saopćenju objavljenom na ruskoj društvenoj mreži Max, Jevrajejev je naveo da su jedinice protuzračne odbrane i elektronskog ratovanja odbile napad velikih razmjera.

"Pad ostataka dronova izazvao je požare na tri privatne kuće, razbio prozore na nekoliko stambenih zgrada i oštetio vozila", rekao je, dodajući da se još utvrđuju informacije o mogućim žrtvama.

Ukrajinski mediji objavili su da je nakon sinoćnjeg napada dronovima izbio požar u rafineriji nafte Slavneft-JANOS u Jaroslavlju.

U Tverskoj oblasti, ostaci drona pali su na logistički kompleks kompanije Wildberries, oštetivši njegovu fasadu, saopćio je vršilac dužnosti guvernera oblasti Igor Koroljov.

Prema njegovim riječima, povrijeđenih nije bilo, dok je nekoliko pomoćnih objekata u jednom hortikulturnom kompleksu u Kalinjinskom okrugu također oštećeno.

U odvojenom saopćenju Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da je njena protuzračna odbrana tokom noći presrela i uništila 605 ukrajinskih bespilotnih letjelica fiksnih krila u više oblasti.

Ministarstvo je dodalo da su ruske snage u srijedu navečer u Crnom moru, južno i istočno od Odese, pogodile dva broda za prijevoz rasutog tereta koji su, prema navodima Moskve, prevozili ukrajinski vojni teret.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade, navodeći na Telegramu da su ukrajinske snage gađale objekte povezane s proizvodnjom nafte udaljene više od 1.300 kilometara od linije fronta.

On je rekao da su pogođene rafinerija Bašneft-Novoil u ruskoj Republici Baškortostan i rafinerija Slavneft-JANOS u Jaroslavljskoj oblasti.

Zelenski je također naveo da su ukrajinske snage pogodile dva vojna patrolna broda i plovila za koja je rekao da pripadaju ruskoj "floti u sjeni" u Crnom moru.

Generalštab ukrajinskih oružanih snaga saopćio je, s druge strane, da je Rusija tokom noći na Ukrajinu lansirala dvije rakete Oniks, dvije rakete Kh-31P i 101 udarni dron.

Ukrajinska protuzračna odbrana, jedinice elektronskog ratovanja i druge snage oborile su ili onesposobile 66 ruskih dronova, dok su 29 udarnih dronova i jedna raketa Oniks pogodili svoje ciljeve, navodi se u saopćenju.