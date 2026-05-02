Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u ukrajinskoj Sumskoj regiji Ruske snage zauzele mjesto Myropillia, prema ruskom Ministarstvu odbrane

Rusija je u subotu saopćila da je zauzela još jedno naselje u sjeveroistočnoj ukrajinskoj Sumskoj regiji.

Prema saopćenju Ministarstva odbrane, ruske snage preuzele su kontrolu nad selom Myropillia, smještenom oko 34 kilometra sjeveroistočno od centra grada Sumy.

Selo je udaljeno oko četiri kilometra od rusko-ukrajinske granice.

Ukrajinske vlasti nisu se odmah oglasile povodom ruske tvrdnje, a nezavisna verifikacija ove tvrdnje je otežana zbog rata koji je u toku.