Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti Ruske snage zauzele selo Novyi Donbas, tvrdi Ministarstvo odbrane

Rusija je u utorak saopćila da je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck.

Ministarstvo odbrane Rusije u saopćenju tvrdi da su njegove snage zauzele selo Novyi Donbas, koje se nalazi oko 18 kilometara sjeverno od grada Pokrovska, za koji je Moskva saopćila da ga je preuzela u decembru.

U međuvremenu, Generalštab Ukrajine ranije tokom dana je saopćio da su njegove snage odbile 25 ruskih napada u blizini 14 naselja na pokrovskom pravcu, uključujući i Novyi Donbas.

Međutim, ukrajinske vlasti se još nisu oglasile povodom najnovije ruske tvrdnje, a nezavisna potvrda tih navoda je otežana zbog rata koji je u toku.