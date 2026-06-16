Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti

Burç Eruygur
16. juni 2026.•Ažuriranje: 16. juni 2026.
Rusija je u utorak saopćila da je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck.
Ministarstvo odbrane Rusije u saopćenju tvrdi da su njegove snage zauzele selo Novyi Donbas, koje se nalazi oko 18 kilometara sjeverno od grada Pokrovska, za koji je Moskva saopćila da ga je preuzela u decembru.
U međuvremenu, Generalštab Ukrajine ranije tokom dana je saopćio da su njegove snage odbile 25 ruskih napada u blizini 14 naselja na pokrovskom pravcu, uključujući i Novyi Donbas.
Međutim, ukrajinske vlasti se još nisu oglasile povodom najnovije ruske tvrdnje, a nezavisna potvrda tih navoda je otežana zbog rata koji je u toku.