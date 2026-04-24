Rusija tvrdi da je osujetila navodnu zavjeru protiv zvaničnika Roskomnadzora Vlasti su optužile „ukrajinske obavještajne službe“ za planiranje aktiviranja eksplozivne naprave u automobilu 18. aprila, navodeći da je cilj bio ometanje rada Roskomnadzora na informacionoj sigurnosti

Ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) saopćila je u petak da je spriječila ono što je opisala kao planirani „teroristički napad“ čija su meta bili visoki zvaničnici državnog regulatora za medije i komunikacije, Roskomnadzora.

Vlasti su optužile „ukrajinske obavještajne službe“ za planiranje aktiviranja eksplozivne naprave u automobilu 18. aprila, navodeći da je cilj bio ometanje rada Roskomnadzora na informacionoj sigurnosti, uključujući napore povezane s platformom za razmjenu poruka Telegram.

FSB je naveo da je privedeno sedam osumnjičenih, dok je navodni vođa ubijen nakon što je pružio otpor prilikom hapšenja.

„Vođa grupe, stanovnik Moskve rođen 2004. godine, pružio je oružani otpor tokom hapšenja i neutralisan je“, navodi se u saopćenju agencije.

Zvaničnici su dodali da je pokrenut krivični postupak po optužbama koje uključuju ilegalnu trgovinu oružjem i eksplozivom, dok se razmatraju i dodatne optužbe vezane za pripremanje terorističkog napada.

Ukrajina se još uvijek nije oglasila povodom ovih tvrdnji.