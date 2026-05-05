Rusija tvrdi da je oborila skoro 300 ukrajinskih dronova u noćnom napadu

Ruske vlasti su u utorak saopćile da je Ukrajina pogodila još jednu rafineriju nafte i fabriku električne opreme, javlja Anadolu.

Ministarstvo odbrane je navelo da je Kijev pokrenuo masovni noćni napad dronovima i da je Moskva oborila skoro 300 dronova u 15 ruskih regiona.

Navedeno je da su "sistemi protivzračne odbrane presreli i uništili 289 ukrajinskih bespilotnih letjelica" tokom noći.

U međuvremenu, prema ukrajinskoj novinskoj agenciji Unian, broj dronova bio je mnogo veći, sa oko 200 lansiranih dronova samo na glavni grad Moskvu.

Jedan od glavnih napada izveden je na Lenjingradsku oblast, prema riječima njenog guvernera Aleksandra Drozdenka, koji je tvrdio da je tokom noći oboreno 29 ukrajinskih dronova.

U napadu su zapaljeni objekti u industrijskoj zoni Kiriši, gdje se nalazi rafinerija nafte, rekao je na Telegramu.

"Požar u industrijskoj zoni Kiriši je stavljen pod kontrolu, a napori za gašenje požara su u toku. Primarni cilj neprijatelja bila je rafinerija nafte KINEF. Nema žrtava u napadu", napomenuo je guverner.

U gradu Čeboksari, preduzeće za razvoj i proizvodnju električne opreme postalo je meta napada ukrajinskog drona, a tri osobe su povrijeđene u udaru, saopćile su regionalne vlasti u utorak.

"Prema operativnim informacijama, tri osobe su povrijeđene u napadu dronom u gradu Čeboksari", navodi se u saopćenju.

Ukrajina je pogodila i dvije stambene zgrade u Čeboksariju, a stanovnici su evakuisani. Saobraćaj na obližnjim ulicama je bio poremećen, a neke javne ustanove, uključujući škole i fakultete, zatvorene su, saopćila je gradska uprava.

Ukrajina se još nije oglasila o ruskim tvrdnjama. Nezavisna provjera je otežana zbog sukoba koji je u toku.