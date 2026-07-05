Kremlj razgovor opisao kao poslovan i visoko konstruktivan, lideri razgovarali i o NATO samitu u Ankari

Rusija: Trump u telefonskom razgovoru s Putinom potvrdio spremnost da pomogne okončanju rata u Ukrajini Kremlj razgovor opisao kao poslovan i visoko konstruktivan, lideri razgovarali i o NATO samitu u Ankari

Sjedinjene Američke Države spremne su da doprinesu okončanju rata u Ukrajini i traženju mirovnih rješenja, rekao je američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopćila je Moskva u subotu navečer.

Savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da su Putin i Trump imali poslovan i visoko konstruktivan razgovor koji je trajao sat i 25 minuta, te da su otvoreno razgovarali o aktuelnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima.

Prema njegovim riječima, dvojica lidera dotakla su se i pitanja mogućeg rješenja rata između Rusije i Ukrajine, posebno u kontekstu predstojećeg NATO samita u Ankari, koji će se održati 7. i 8. jula.

"Američki predsjednik je potvrdio spremnost da doprinese brzom okončanju neprijateljstava i traženju mirovnih rješenja za krizu", rekao je Ušakov, dodajući da će američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner nastaviti posredničke aktivnosti te da su spremni posjetiti Moskvu u pogodnom trenutku.

Ušakov je naveo da je Trump tokom razgovora istakao potrebu da se rat u Ukrajini okonča što je prije moguće kako bi se otvorio prostor za razvoj ekonomskih odnosa između dvije zemlje.

Putin je, prema Ušakovu, optužio Ukrajinu i evropske zemlje da računaju na produženje pa čak i eskalaciju sukoba te je iznio, kako je rekao, realnu procjenu situacije.

U vezi s Iranom, Putin je izrazio nadu da će pregovarački proces zasnovan na memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana dovesti do dugoročnih rješenja prihvatljivih za obje strane.

"Putin je potvrdio spremnost Rusije da pruži praktičnu pomoć u deeskalaciji i stabilizaciji situacije u regionu", rekao je Ušakov, dodajući da je Trump zahvalio na uravnoteženom stavu i konstruktivnim prijedlozima ruske strane.

Ranije u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je također razgovarao telefonom s Trumpom te da su razgovarali o situaciji na frontu i diplomatskim naporima Kijeva.

"Postoji realna šansa da se ovaj rat okonča, a odlučnost Amerike je ključna. Dogovorili smo se da nastavimo razgovore tokom NATO samita u Ankari", rekao je Zelenski.

Trump se do sada nije javno oglasio o ovim razgovorima.