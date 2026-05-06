Vojne vježbe na poligonu Kura na Kamčatki trajat će do 10. maja

Rusija testira raketne sisteme s nuklearnim mogućnostima Vojne vježbe na poligonu Kura na Kamčatki trajat će do 10. maja

Probna lansiranja raketa s nuklearnim mogućnostima počela su u srijedu na poligonu Kura u ruskoj regiji Kamčatka, javlja Anadolu.

Vježbe će se nastaviti do 10. maja, saopćila je regionalna vlada.

Regionalne vlasti pozvale su stanovnike da strogo poštuju sigurnosne mjere i da se suzdrže od posjete poligonu i obližnjim područjima tokom navedenog perioda.

"Prisustvo i kretanje ljudi i bilo koje vrste opreme je zabranjeno", navodi se u saopćenju.

Poligon Kura jedan je od ključnih objekata kojima upravljaju ruske Zračno-svemirske snage. Nalazi se oko 500 kilometara sjeverno od grada Petropavlovsk-Kamčatski u močvarnom području uz rijeku Ozernaja.

Objekat se obično koristi za vježbanje gađanja raketnih ciljeva i testiranje različitih vrsta raketnog oružja.

Od sovjetskog doba, decenijama je služio kao lokacija za prijem bojevih glava interkontinentalnih balističkih raketa lansiranih s drugih poligona, uključujući kosmodrom Plesetsk i poligon Kapustin Jar.

Vježbe na Kuri se redovno održavaju, obično nekoliko puta godišnje. One mogu uključivati ​​planirana testiranja novih raketnih sistema, kao i trenažna borbena lansiranja koja izvodi osoblje Strateških raketnih snaga.