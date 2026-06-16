Lavrov izražava nadu da će pitanje Ukrajine ostati prioritet SAD-a, optužuje Evropu za podrivanje napora za rješavanje krize

Rusija: Sporazumi iz Anchoragea prvi korak ka okončanju rata u Ukrajini Lavrov izražava nadu da će pitanje Ukrajine ostati prioritet SAD-a, optužuje Evropu za podrivanje napora za rješavanje krize

Ruski ministar vanjskih poslova Sergey Lavrov izjavio je u ponedjeljak da bi implementacija sporazuma koje su prošle godine u Anchorageu na Aljasci postigli ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump predstavljala prvi veliki korak ka okončanju rata u Ukrajini, prenosi Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Minsku, u Bjelorusiji, Lavrov je kazao da Moskva i dalje očekuje implementaciju dogovora postignutih tokom sastanka lidera u avgustu prošle godine.

„I dalje očekujemo da će sporazum koji su dva predsjednika postigla u Anchorageu biti implementiran. Tim više što je ključne elemente tog sporazuma predložio SAD i predsjednik Trump, a prihvatio predsjednik Putin“, rekao je on.

Prema riječima Lavrova, implementacija tih dogovora postala bi „najvažnija faza“ i „prvi korak“ ka okončanju sukoba, što bi stranama omogućilo da počnu raspravljati o brojnim drugim aspektima šireg rješenja.

Ruski ministar vanjskih poslova naveo je da se navodni američki mirovni prijedlog koji se sastoji od 27 tačaka i dalje razmatra. Moskva ima pitanja u vezi s tim planom, ali bi bila spremna koristiti ga kao osnovu za daljnje razgovore nakon što sporazumi iz Anchoragea stupiju na snagu.

Lavrov je prokomentarisao i ulogu SAD-a u diplomatskim naporima oko Ukrajine.

Osvrćući se na opasku državnog sekretara Marca Rubija da Sjedinjene Države ne mogu posredovati jer podržavaju Ukrajinu, Lavrov je napomenuo da je Trump unatoč tome ponovo potvrdio Putinu da Washington ostaje zainteresovan da pomogne u postizanju pravednog i trajnog rješenja sukoba.

„Pratit ćemo kakve će konkretne akcije Sjedinjene Države poduzeti“, rekao je Lavrov, dodajući da Moskva i dalje očekuje ispunjenje dogovora iz Anchoragea.

Ministar je izrazio nadu da će pitanje Ukrajine ostati prioritet za Washington i da neće biti prepušteno isključivo evropskim vladama.

On je ustvrdio da je Trumpova administracija iznijela niz „korisnih inicijativa“ i kazao kako se nada da će SAD nastaviti sudjelovati u naporima za rješavanje sukoba, umjesto da dopusti evropskim saveznicima da diktiraju politiku.

Ruski ministar vanjskih poslova bio je oštro kritičan prema Evropi, optužujući evropske vlade za podrivanje izgleda za postizanje rješenja.

Prema njegovim riječima, evropski lideri su otputovali u Washington ubrzo nakon samita u Anchorageu i pokušali uvjeriti Trumpa da odustane od pristupa koji je predložio i koji je Putin podržao.

Tvrdio je da su evropski napori bili barem djelimično uspješni, rekavši: „Za sada im to polazi za rukom.“

Lavrov je dalje naveo da Evropa, u svojoj trenutnoj političkoj konfiguraciji, nije sposobna dati konstruktivan doprinos rješavanju sukoba. Umjesto toga, kazao je, evropske vlade pokušavaju opstruirati napore usmjerene na pravedno rješenje.

„Nemam iluzija da Evropa u svojoj trenutnoj konfiguraciji može učiniti bilo šta korisno“, rekao je on. „Nemam sumnje da će nastojati nanijeti znatnu štetu naporima usmjerenim na pravedno rješenje.“

Citirajući ranije Putinove izjave, Lavrov je kazao da su u trenutnim okolnostima dešavanja na bojnom polju i dalje odlučujuća.

„U ovim okolnostima, o svemu na prvoj liniji odlučuju naši vojni kadrovi, u koje cijela zemlja polaže nade“, rekao je on.

Okrećući se ukrajinskom rukovodstvu, Lavrov je kritikovao predsjednika Volodymyra Zelenskyyja, optužujući ga da djeluje s osjećajem nekažnjivosti.

Prema Lavrovu, Zelenskyy pokušava iskoristiti trenutno političko okruženje kako bi demonstrirao silu i ojačao svoju poziciju.

„Čini mi se da on sada osjeća potpunu nekažnjivost i želi iskoristiti trenutnu situaciju da pokaže koliko je žestok“, rekao je Lavrov.