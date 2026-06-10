Rusija saopćila da se razmatra moguće restrukturiranje njenih vojnih objekata u Siriji Saradnja između Rusije i Sirije razvija se veoma aktivno, tvrdi glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova

Rusija je u srijedu saopćila da se razmatra moguće restrukturiranje njenih vojnih objekata u Siriji.

U izjavama za novinare na brifingu u Moskvi, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova rekla je da je rusko vojno prisustvo u Siriji tema razgovora u kontaktima s Damaskom, uključujući i u kontekstu mogućeg restrukturiranja funkcionalnosti ruskih vojnih objekata.

“Međutim, to, opet, spada u nadležnost naših sigurnosnih struktura, Ministarstva odbrane“, rekla je Zakharova.

Zakharova je dodala da se bilateralna saradnja razvija veoma aktivno te da su u naporima usmjerenim na širenje veza uključene vladine agencije i poslovni krugovi dvije zemlje.

Rusija održava dva ključna vojna objekta u Siriji i to pomorsku logističku bazu u Tartusu i zračnu bazu Khmeimim u sjeverozapadnoj provinciji Latakiji.