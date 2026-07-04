Rusija saopćila da je ukrajinski dron pogodio naftni terminal u Sankt Peterburgu Ruski zvaničnik tvrdi da je protivzračna odbrana oborila 72 drona iznad grada

Ukrajina je tokom noći napala naftni terminal u luci Sankt Peterburg.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandr Beglov izjavio je da je grad bio meta velikog napada ukrajinskim dronovima te da je protivzračna odbrana oborila 72 bespilotne letjelice. Jedan dron pao je u području Peterhofa.

"Napad je pogodio naftni terminal u Kirovskom okrugu grada. Posljedice su otklonjene. Nije bilo žrtava", rekao je Beglov.

Lokalni Telegram kanali ranije su izvijestili o požaru na naftnom terminalu u luci nakon noćnog napada.

Odvojeno od toga, rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je putem Telegrama da je protivzračna odbrana presrela ili uništila 389 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regija, Krima, koji je Moskva anektirala 2014. godine, te iznad Azovskog i Crnog mora.